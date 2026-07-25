Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Boskamp vinnig: "Wat hebben Walen tegen Hollanders?"
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Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander moet de Belgen aan succes helpen op het EK 2028. En misschien zelfs daarna. Johan Boskamp heeft alvast een scherpe mening na de kritiek die er al kwam op zijn aanstelling.

"Het is te hopen dat hij langer blijft dan de vorige Hollander. Dickie was rap weg hé”, kon er een lachje af bij Johan Boskamp in gesprek met Het Belang van Limburg. “Op zich vind ik Van Bommel wel een goeie keuze. Bij Antwerp heeft hij het fantastisch gedaan, tot hij bonje kreeg met zijn voorzitter."

"En van de spelers die met hem hebben samengewerkt, hoor je alleen maar positieve geluiden. Blijkbaar is hij zelf ook enorm gemotiveerd om er iets moois van te maken. Ik ben wel benieuwd hoe hij het gaat aanpakken", aldus de Nederlandse analist in zijn analyse.

Wat gaat Mark van Bommel doen met de selectie van de Rode Duivels?

"Houdt hij vast aan jongens als Courtois, De Bruyne en Lukaku? Of gaat hij doorselecteren en verder verjongen? Kiest hij voor superaanvallend voetbal zoals bij PSV? Of speelt hij het lekker voorzichtig zoals hij dat deed met Antwerp?” Vele vragen bij Johan Boskamp over de coach en zijn werkwijze.

Ondertussen was er ten zuiden van de taalgrens al veel te doen over de keuze voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach na het vertrek van Rudi Garcia. Want plots zal de communicatie opnieuw overwegend in het Nederlands zijn in plaats van het Frans.

Te veel gezeik over de aanstelling van de Belgische bondscoach?

En dus is er veel commotie. "Daar moet Markie zich niks van aantrekken. Mij moesten ze ook niet toen ik voor de eerste keer werd aangesteld als trainer van Anderlecht. Ik weet niet wat die Walen hebben tegen Hollanders. Als een Fransman bondscoach van België mag worden, waarom een Hollander dan niet? Altijd dat gezeik."

"Of het nu een Belg, een Hollander, een Chinees of een pinguïn is: wie wint, wordt toch altijd op handen gedragen. Dat ze hem dus maar gewoon een kans geven. Al geef ik ze wel gelijk over Rudi Garcia. Een coach die al zijn doelstellingen heeft gehaald, verdient het eigenlijk om aan te blijven. We zullen zien of Mannaert de juiste keuze heeft gemaakt.”

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Johan Boskamp
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