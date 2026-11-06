Patro Eisden deelt Sporting Hasselt zware tik uit in Limburgse derby na dubbele uppercut

Patro Eisden heeft de Limburgse derby tegen Sporting Hasselt gewonnen. De bezoekers haalden het na een bewogen wedstrijd met 1-2. Vooral in de eerste helft viel er heel wat te beleven, met drie doelpunten en een bijzonder fraaie treffer van Sami Lahssaini.

Na een openingsfase met veel strijd leek Sporting Hasselt op voorsprong te komen, maar de treffer van Javan Ngoyi werd wegens buitenspel afgekeurd. Aan de overkant profiteerde Rento Takaoka van een enorme blunder van doelman Cascio. Die verkeek zich op een hoge bal, waarna de Japanner eenvoudig in een leeg doel kon scoren.

Lahssaini maakt het verschil met heerlijke krul

Patro rook bloed en sloeg amper drie minuten later opnieuw toe. Hong Seok-ju trof eerst de paal, maar de bezoekers hielden de aanval levend. Louis Verstraete bediende Sami Lahssaini, die de bal heerlijk in de winkelhaak krulde: 0-2. Sporting Hasselt leek even aangeslagen, maar vond tien minuten voor rust toch de aansluiting. Na goed voorbereidend werk van Ngoyi werkte Siebe Van Keymolen de bal in twee tijden voorbij Belin.

Na de pauze nam Sporting Hasselt het initiatief volledig over. Van Keymolen kreeg enkele mogelijkheden, maar vond eerst Belin op zijn weg. Even later kopte hij een voorzet van aanvoerder Nicolas Gerits te zwak richting doel. Ook Ngoyi kwam dicht bij de gelijkmaker, maar kon na een knappe actie van Van Keymolen niet voldoende afwerken.

Belin houdt Patro overeind in spannende slotfase

De thuisploeg bleef aandringen en kreeg via Van Keymolen nog een grote kans na een snelle tegenaanval. Doelman Belin redde echter uitstekend met de voet en hield Patro op voorsprong.

Sporting Hasselt probeerde met wissels en extra aanvallers nog een slotoffensief op gang te trekken, maar de gelijkmaker bleef uit. Ook een tweede challenge van de thuisploeg leverde geen strafschop op.





Jong Genk en Jong Gent spelen gelijk

emiah Omulu zette de Gentse beloften kort na de rust op voorsprong, maar Loïc Fernandez bezorgde Jong Genk in de 84ste minuut alsnog een punt. De thuisploeg moest de slotfase wel met tien afwerken na een rode kaart voor Christian Akpan. In het klassement blijven Jong AA Gent en Jong Genk voorlopig dicht bij elkaar: de Gentenaars staan negende met twaalf punten, de Genkies tiende met tien punten en nog een wedstrijd tegoed.