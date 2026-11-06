Ex-Standard-eigenaar Roland Duchâtelet zorgt voor veel woede met uitspraken over levenseinde: "Compleet gaga"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 14 reacties
Ex-Standard-eigenaar Roland Duchâtelet zorgt voor veel woede met uitspraken over levenseinde: "Compleet gaga"
Foto: © photonews

Roland Duchâtelet heeft voor heel wat ophef gezorgd met een bijzonder controversieel voorstel om het Belgische begrotingstekort aan te pakken. De voormalige eigenaar van Standard en STVV vindt dat de overheid moet besparen op de zorgkosten van ouderen in hun laatste levensjaar. Volgens de ondernemer zou daar een groot bedrag te vinden zijn.

Duchâtelet deed zijn uitspraak donderdagavond in het Play-programma 'De tafel van Ruben'. De voormalige politicus en mede-eigenaar van chipbedrijf Melexis stelde dat de regering de tien miljard euro die ze zoekt, deels kan halen bij de medische kosten van mensen die op hoge leeftijd overlijden.

Duchâtelet wil taboe rond levenseinde doorbreken

"Als mensen heel oud zijn en vaak liever zouden doodgaan, blijven ze medicamenten toedienen en opereren", stelde Duchâtelet. Hij verwees naar ouderen die volgens hem niet meer beseffen dat ze nog leven, maar toch nog een jaar lang medisch behandeld worden. Hij noemde het een verboden discussie en vindt ook dat euthanasie veel te sterk in de taboesfeer zit.

Opvallend is dat Duchâtelet tegelijk weinig voelt voor het afbouwen van de fiscale voordelen voor profvoetballers. Die maatregel zou de overheid ongeveer 70 miljoen euro kunnen opleveren. De ex-Standard-baas ziet dus veel meer besparingspotentieel in de zorg aan het levenseinde.

Politieke reacties zijn bijzonder scherp

Ook zijn berekening roept vragen op. Duchâtelet vertrekt van 10.000 euro aan zorgkosten voor 100.000 ouderen die jaarlijks overlijden. Dat levert echter één miljard euro op, geen tien miljard zoals hij beweerde.

De uitspraken vielen niet in goede aarde bij de politiek. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi noemde de redenering "wansmakelijk" en "mensonterend". Hij trok zelfs een vergelijking met het naziregime en benadrukte dat euthanasie nooit een instrument mag worden om begrotingsdoelen te halen.

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau reageerde bijzonder scherp. Hij omschreef de redenering als "geschift" en "compleet gaga".

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