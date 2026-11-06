Stroeykens en Tresoldi maken indruk, OH Leuven de verrassende hofleverancier

De Jupiler Pro League zorgde dit weekend andermaal voor heel wat doelpunten, opvallende prestaties en een pak kandidaten voor onze ploeg van de week. Wij gieten het in een overzicht, met knappe zeges voor Charleroi, Club Brugge en RSC Anderlecht onder meer.

Dani van den Heuvel haalt het van Pieklak als doelman van de week

In doel hadden we verschillende opties dit weekend. Zonder Pieklak had Lommel in eigen huis geen clean sheet gehad en mogelijk zelfs verloren van een inefficiënt KAA Gent en ook De Wolf liet van zich spreken namens KV Mechelen tegen KRC Genk.

Maar uiteindelijk kunnen we toch niet naast Dani van den Heuvel, die met OH Leuven won op bezoek bij STVV en daarvoor onder meer twee strafschoppen moest stoppen. Op die manier krijgt hij een nominatie in ons team van de week.

OH Leuven, Lommel en Kortrijk maken de defensie uit

Over naar de defensie dan. Daar moeten we ook meteen een tweede speler van OH Leuven laten noteren, want Davis Opoku was zowel defensief als offensief van grote waarde voor de Leuvenaars - inclusief het winnende doelpunt.

Jason Van Duiven van zijn kant scoorde weliswaar niet voor de tweede week op rij, maar ook hij liet erg mooie dingen zien namens Lommel tegen KAA Gent en was zo van belang in het behalen van de overwinning. Harrison Murray-Campbell hield Standard dan weer in bedwang op Sclessin, waardoor hekkensluiter Kortrijk toch nog een puntje pakte.

Mario Stroeykens steeds meer in zijn sas

Op het middenveld is het moelijk om naast Mario Stroeykens te kijken. Die lijkt zich op de zes steeds meer te ontbolsteren en zo ook het grote gelijk van coach Vitor Bruno op dat gebied te bewijzen. Simion Michez was dan weer van groot belang voor KV Mechelen met het enige doelpunt tegen KRC Genk. Romsaas deed Charleroi draaien.



Lees ook... Carlos Forbs krijgt nog een extra vertrouwensboost voor de match tegen Anderlecht›

Tresoldi blijft incontournable

Naast Nicolo Tresoldi kunnen we sowieso niet, met alweer een knappe prestatie en een extra goal tegen Zulte Waregem. Robin Mirisola was dan weer van groot belang voor OH Leuven tegen STVV. Op de flanken posteren we Akinsola - twee keer goalgetter voor De Vereniging - en Mbemba van Charleroi.

Onze ploeg van de 10e speeldag