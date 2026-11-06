Carlos Forbs krijgt nog een extra vertrouwensboost voor de match tegen Anderlecht

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Carlos Forbs krijgt nog een extra vertrouwensboost voor de match tegen Anderlecht

Carlos Forbs zal zondag wellicht met nog wat meer vertrouwen aan de aftrap verschijnen bij Club Brugge. De 22-jarige flankaanvaller is namelijk opgeroepen voor de Portugese nationale ploeg. Een mooie beloning voor zijn uitstekende prestaties van de voorbije weken, net op het moment dat Blauw-Zwart zich voorbereidt op de topper tegen Anderlecht.

Forbs is bijzonder productief dit seizoen. Na dertien officiële wedstrijden staat zijn teller op vijf doelpunten en acht assists. Ook in de Champions League liet hij zich nadrukkelijk opmerken.

Woensdag was hij nog trefzeker tegen PSV, terwijl hij eerder al uitblonk met drie assists in de sensationele 3-4-overwinning tegen Internazionale.

Beloond voor sterke prestaties bij Club Brugge

Die prestaties zijn ook in Portugal niet onopgemerkt gebleven. Bondscoach Jorge Jesus heeft Forbs opgenomen in zijn selectie voor de komende interlandperiode. Voor de aanvaller is het een nieuwe kans om zich bij de nationale ploeg te tonen.

Hij doorliep eerder al verschillende Portugese jeugdselecties en maakte een jaar geleden zijn debuut bij de A-ploeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Armenië, die Portugal met 9-1 won.

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Portugal speelt tijdens de komende interlandperiode tegen Denemarken en Kroatië. Voor Forbs is de oproeping alvast een stevige persoonlijke opsteker. En Club Brugge kan daar mogelijk meteen de vruchten van plukken. 

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