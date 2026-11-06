Philippe Albert is wel héél scherp voor Rode Duivel én van Bommel

Koni De Winter heeft bedankt voor een selectie bij de Rode Duivels tijdens de interlandperiode van november. De verdediger werd onlangs vader, maar zijn beslissing krijgt stevige kritiek. Philippe Albert noemt de afzegging zelfs "absoluut abnormaal".

Koni De Winter, die zelf bedankte voor de selectie, kwam ook tijdens de vorige interlandperiode niet in actie. Ditmaal behoort hij zelfs niet tot de groep. Daardoor krijgt Josué Kongolo, die voor het eerst werd opgeroepen, zijn kans.

"Als ik hoor wat er rond Koni De Winter gebeurt, dan vind ik het absoluut abnormaal dat een speler zelf beslist om niet naar de nationale ploeg te komen", reageerde Philippe Albert bij Sudinfo. "Een bondscoach kan zoiets niet zomaar laten passeren. Bij de nationale ploeg moet je de beste spelers van het land selecteren, en Koni De Winter behoort daar blijkbaar toe."

Albert wijst ook naar Van Bommel

Volgens Philippe Albert maakt De Winter een zware fout. "Hij had deze selectie nooit mogen weigeren. De speler treft schuld, maar Van Bommel ook. Hij spreekt over gevolgen op lange termijn, maar dan moet hij die gevolgen ook opleggen."

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"De situatie moet nu meteen duidelijk worden gemaakt, want anders zet je de deur open voor eender wat." Albert merkte ook op dat Mark van Bommel er opnieuw niet in slaagde om de speler op andere gedachten te brengen.

Eerder gebeurde dat volgens hem ook al bij Thibaut Courtois, die de Nations League aan zich voorbij liet gaan. En zo is nu alweer duidelijk dat er zeker vanuit Franstalig België heel wat kritiek komt, ook op de bondscoach. Pakt die het te zacht aan, of is hij het net slim aan het aanpakken?