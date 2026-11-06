KV Mechelen geeft steun nu speler in moeilijke situatie zit privé: "Alle begrip voor"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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KV Mechelen geeft steun nu speler in moeilijke situatie zit privé: "Alle begrip voor"
Foto: © photonews

KV Mechelen trekt zaterdag naar OH Leuven met Fred Vanderbiest opnieuw op de bank. De coach moest de wedstrijd tegen Kortrijk nog vanuit een hotelkamer volgen door zijn schorsing, maar is blij opnieuw op zijn vertrouwde plek te kunnen zitten. "Natuurlijk heb ik dat gemist. De bank is mijn habitat", klinkt het.

Onder de lat krijgt Ortwin De Wolf opnieuw zijn kans. Nacho Miras zat tegen Kortrijk wel opnieuw in de selectie, maar zijn persoonlijke situatie maakt dat KV Mechelen hem voorlopig vooral rust wil gunnen. Zijn vader is ziek en mogelijk reist de Spaanse doelman de komende dagen opnieuw naar zijn thuisland.

"Het is niet aan ons om daar uitspraken over te doen, maar we zullen Nacho steunen op eender welke manier. Het kan zijn dat hij de komende dagen opnieuw naar Spanje afreist. Daar hebben we alle begrip voor", vertelt Vanderbiest. De club wil Miras dus vooral de ruimte geven om er op familiaal vlak te kunnen zijn.

De Wolf grijpt zijn kans bij Malinwa

Intussen heeft De Wolf zijn kans tussen de palen gegrepen. "Hij heeft zich de voorbije wedstrijden getoond en hij heeft gepresteerd zoals je hoort te presteren als prof", aldus Vanderbiest, die tevreden is met de doelmannen die hij ter beschikking heeft. "Goed om weten dat we twee goede doelmannen hebben."

Ook sportief gaat het KV Mechelen voor de wind. Malinwa is ondertussen vijf wedstrijden ongeslagen en het vertrouwen groeit. "Als je spelers hakjes of bepaalde bewegingen ziet doen, weet je dat het vertrouwen goed zit. Dat komt allemaal iets vlotter nu je vijf matchen zonder nederlaag hebt."


Vanderbiest weet wat zijn ploeg zaterdag tegen OH Leuven moet brengen. "De bal opeisen. Met overtuiging en lef spelen. Vooruit voetballen. Als we dat doen, pakken we tegen iedereen punten." Een overwinning kan KV Mechelen helemaal uit de gevarenzone halen, net voor de interlandbreak.

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