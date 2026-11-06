Heeft Rode Duivel de verkeerde keuze gemaakt deze zomer?

De druk op Matthias Jaissle neemt toe na een reeks tegenvallende resultaten bij Newcastle. Ook Matias Fernandez-Pardo, die deze zomer arriveerde, belandt meteen in een club die zoekende is.

De komst van Matthias Jaissle moest een nieuw tijdperk inluiden bij Newcastle. Drie maanden later ligt de Duitse coach echter onder vuur. The Magpies staan dertiende in de Premier League en de resultaten stemmen weinig hoopvol. Matias Fernandez-Pardo, deze zomer aangetrokken, komt zo terecht bij een ploeg in moeilijkheden. Door een blessure mist de Rode Duivel de interlandperiode met België.

Newcastle wint te weinig

Newcastle boekte in de competitie amper drie overwinningen. De uitschakeling in de League Cup heeft de onvrede bij de aanhang nog verder aangewakkerd. Supporters verwijten Jaissle vooral dat zijn ploeg te weinig aanvallend voetbal op de mat brengt.

Dure transfers wachten op hun kans

De forse investeringen tijdens de zomermercato hebben voorlopig niet het verhoopte effect gehad. Verschillende jonge nieuwkomers, onder wie spelers die tientallen miljoenen euro's kostten – Pardo voor 60 miljoen euro –, moeten geregeld vrede nemen met een plaats op de bank. Jaissle geeft voorlopig de voorkeur aan meer ervaren krachten.

Twijfels over tactische richtlijnen

Ook binnen de spelersgroep zouden er vragen leven over de werkwijze van Jaissle en zijn instructies tijdens wedstrijden. Tegen Everton werd Schär gespot toen hij een blad met tactische richtlijnen op de grond gooide.



Ondanks de moeilijke periode zijn de clubleiders niet van plan om hun trainer snel aan de kant te schuiven. Newcastle betaalde 12 miljoen euro om Jaissle binnen te halen en gaf hem een contract voor vijf jaar.