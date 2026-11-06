Hoe blijft Union SG het toch doen? Deze speler lijkt ook helemaal vertrokken

Een penalty missen en toch uitgroeien tot de man van de match met twee doelpunten: Besfort Zeneli maakte het mee tegen Celta Vigo. De middenvelder van Union verscheen dan ook met een brede glimlach voor de microfoon.

Union kreeg tegen Celta Vigo opnieuw de gevaarlijkste versie van Besfort Zeneli te zien. De Zweed is niet altijd de speler die het vaakst betrokken wordt in het combinatievoetbal, waardoor hij soms onder de radar van zijn tegenstander verdwijnt. Net wanneer de organisatie bij de tegenpartij wankelt, duikt hij op in de ruimte. Zijn twee goals van donderdagavond waren daar het perfecte bewijs van.

De terugkeer van Zorgane verandert Zeneli's rol

Dat Zeneli opnieuw vaker in de zestien opduikt, heeft veel te maken met de terugkeer van Adem Zorgane als spelverdeler. De Algerijn voelt het ritme van een wedstrijd uitstekend aan, terwijl Zeneli zijn verrassingseffect deels verliest wanneer hij zelf lager op het veld het spel moet organiseren.

"Adem en ik hebben een heel goede connectie. Ik ben blij dat hij terug is na zijn blessure. Dat zag je bij mijn eerste goal: ik zag dat hij mijn loopactie had opgemerkt, ik wist dat de bal zou komen en moest gewoon mijn actie maken", vertelde Zeneli aan onze redactie.

Zeneli duikt opnieuw op tussen de lijnen

"Bij het tweede doelpunt kom ik in de zestien terecht op een positie die ik graag inneem. Ik zie Kevin (Rodriguez) klaarstaan om met de rug naar doel af te leggen en Adem is daar ook bij betrokken", ging de Zweedse international verder.

De terugkeer naar die vertrouwde taakverdeling belooft weinig goeds voor de tegenstanders van Union. "Ik speel uiteraard liever wat hoger op het veld. Daar ziet de club mij ook het liefst en daar kom ik het best tot mijn recht. In mijn opleiding leerde ik overal op het middenveld te spelen, dus ik kan altijd helpen wanneer Adem en Rob afwezig zijn. Maar mijn beste positie ligt toch iets hoger."



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Gemiste penalty zonder gevolgen

Met zijn eerste dubbel uit zijn carrière had Besfort Zeneli Union al op weg gezet naar de zege. In de slotfase kreeg hij zelfs de kans om zijn hattrick te vervolledigen en de wedstrijd helemaal te beslissen. Zijn strafschop was echter te zacht ingeschoten, waardoor de doelman nog kon redden.

De speler uit Säter had de strafschop, die na tussenkomst van de VAR werd toegekend, zelf niet zien aankomen. "Ik begreep het niet. Eerst dacht ik dat hij een contact met Kamiel ging bekijken. Daarna begreep ik het. Bij die fase met Rele (Mofokeng) vroeg ik me trouwens af of er niet iets was gebeurd, maar dat was al even geleden. Normaal nemen onze aanvallers de penalty's, maar zij waren al vervangen."

De tegenpartij? Die was verrast door het directe spel van Union SG - waar ook Zeneli een rol in speelde. Coach Giráldez wees vooral op de aangepaste speelstijl van de bezoekers. "Ze sloegen op de juiste momenten toe. Bij de doelpunten had onze defensie ook wat pech. Ze speelden veel directer dan gewoonlijk en hebben ons daarmee verrast. Daardoor moesten we vaker terugplooien."