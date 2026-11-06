Ajax-fans zingen uitblinker richting Oranje na glansprestatie, ook Belg krijgt lof

Ajax haalde donderdagavond stevig uit in de Conference League. FC Midtjylland werd met 1-6 opzijgezet en Owen Wijndal was één van de opvallende uitblinkers. De linksachter scoorde zelf en leverde ook nog de assist bij de 1-4. De Ajax-aanhang beloonde hem met een opvallend lied.

“Wijndal in Oranje, oh oh oh!”, klonk het vanuit het uitvak nadat de verdediger de 1-3 op het scorebord had gezet. Een opmerkelijk tafereel, want de 26-jarige Nederlander kreeg de voorbije jaren geregeld kritiek van de eigen supporters. Mogelijk zat er ook een vleugje ironie in het gezang.

Wijndal grijpt zijn kans bij Ajax

Wijndal speelt momenteel vrijwel elke wedstrijd. Dat heeft ook te maken met de blessure van Caio Henrique, die stilaan terugkeert. De Nederlander lijkt die speelminuten alvast goed te benutten en liet tegen Midtjylland opnieuw zien wat hij in zijn mars heeft.

Ook trainer Míchel Sánchez is tevreden over zijn linksachter. Of Wijndal daarmee voldoende indruk maakt om opnieuw bij het Nederlands elftal te komen, durft de Spanjaard niet te voorspellen. “Dat is mijn baan niet”, reageerde hij met een glimlach.

Ook andere jonge Ajacieden dromen van Oranje

“Ik ben ontzettend blij met mijn spelers en verdedig ze tot de dood”, benadrukte Míchel. “Owen doet er alles aan om zich in de kijker te spelen. Of het genoeg is, weet ik niet. Maar hij doet het geweldig en ik ben heel blij met al mijn spelers.”

De trainer wees ook op andere Nederlandse talenten binnen zijn selectie, zoals Youri Baas, Aaron Bouwman, Dies Janse en Jorthy Mokio. “Dat zijn jonge spelers die het doel hebben om het nationale team te halen. Hopelijk kan een van onze Nederlandse jongens zich op termijn bij het Nederlands elftal voegen. Dat zou geweldig zijn.”





Voor Wijndal zou een nieuwe oproep alvast een terugkeer betekenen na een lange afwezigheid. De linksachter speelde elf interlands voor Oranje en debuteerde in oktober 2020 tegen Mexico. Ook in de eerste helft van 2021 was hij nog een gewaardeerde kracht bij de nationale ploeg. Daarna verdween hij uit beeld. Zijn contract bij Ajax loopt medio 2027 af.