Van Gucht maakt indruk in "De tafel van Ruben", DSMTW prikt: "Duiveluitdrijving"

Het wordt een héél druk najaar voor Ruben Van Gucht. De komende weken gaat hij werkelijk overal opduiken. Overkill? Neen, daar had de commentator en presentator geen schrik voor. Allerminst zelfs, want volgens hem raken mensen hem niet snel beu. Ondertussen is er toch ook weer een en ander gebeurd.

Is het dé droom van Ruben Van Gucht om op alle televisiezenders tegelijk te zien te zijn? De commentator en presentator is ook dit jaar gewoon af en toe te zien en te horen op de VRT, waar hij onder meer het veldrijden, de koers en nog meer voor zijn rekening nam.

Ondertussen is hij als kandidaat opgedoken in De Verraders op VTM, waar hij ook een programma presenteert "Happy Hour". En op Play is hij een van de presentatoren van 'De Tafel Van ...' geworden, naast Gert Verhulst en Tine Embrechts.

Gert Verhulst stuurde een berichtje naar Ruben Van Gucht

Deze week maakte hij zijn debuut voor De Tafel van Ruben en dat werd op groot gejuich onthaald door diverse mensen. Zelfs Gert Verhulst stuurde een berichtje naar RvG. "Ik ben wel tevreden over hoe deze week verlopen is. We hebben goede, inhoudelijke debatten gehad over de actualiteit van de week", analyseert hij in Het Nieuwsblad.

De goedkeuring die hij in een bericht kreeg van grootmeester Gert Verhulst deed hem zichtbaar deugd. En zo lijkt Ruben Van Gucht alweer adelbrieven extra te mogen toevoegen aan zijn ondertussen toch wel rijkgevuld cv.



Al blijven er natuurlijk ook nog altijd grapjes komen uit diverse hoeken. In De Slimste Mens Ter Wereld is er elke week wel een verwijzing naar (de vrouwen van) Ruben Van Gucht. En ook andere dingen lopen in de kijker. "Of ik al eens een duiveluitdrijving heb gezien? Op televisie wel, toen Van Gucht uit De Verraders werd gezet", zorgde Bart Cannaerts voor een lachsalvo op donderdag.