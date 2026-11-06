De weelde bij Rode Duivels én beloften op 1 positie

Thibaut Courtois ontbreekt zoals verwacht in de selectie van Mark van Bommel voor de interlandperiode in november. De Belgische doelman kiest ervoor om de Nations League over te slaan, maar de bondscoach onderhoudt wel contact met de keeper van Real Madrid.

Mark van Bommel heeft Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt en Jari De Busser opgenomen in zijn selectie van doelmannen. Voor de keeper van AZ betekent dat zijn tweede opeenvolgende oproep, nadat hij in september voor het eerst bij de nationale ploeg zat.

Thibaut Courtois is er dus niet bij tijdens deze Nations League-campagne. De doelman van Real Madrid zou normaal gezien opnieuw kunnen aansluiten in de kwalificaties voor het EK 2028. Van Bommel blijft zijn prestaties in Spanje in elk geval nauwgezet volgen.

Van Bommel ziet ruime keuze onder de lat

"We spreken regelmatig met elkaar. Ik ben blij dat hij elke wedstrijd op het hoogste niveau speelt", vertelde de Nederlandse coach. De bondscoach wees ook op de opvallend brede vijver aan Belgische doelmannen. "We hebben veel kwaliteitsvolle keepers, en dat is uiteraard niet in elk land het geval."

Courtois blijft volgens Van Bommel intussen tonen waarom hij tot de wereldtop behoort. "Thibaut levert uitstekende prestaties en we blijven uiteraard in contact." Ondertussen is er ook bij de beloften overigens heel wat weelde.



Met name Pieklak viel de voorbije weken en maanden op in de Jupiler Pro League. Beloftencoach Gil Swerts wil hem nu wel een kans geven, temeer het nu over vriendschappelijke wedstrijden gaat. Over een pikorde of hiërarchie - ook in functie van Brughmans - wil hij niet spreken.