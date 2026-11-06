Antwerp-speler schenkt kunstwerk voor bijzondere voetbalactie

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Antwerp-speler schenkt kunstwerk voor bijzondere voetbalactie
Foto: © Antwerp FC

Michael Frey draagt zijn steentje bij aan een bijzonder initiatief van de Pro League. De voormalige aanvaller van Royal Antwerp FC schenkt één van zijn persoonlijke kunstwerken voor de jaarlijkse solidariteitsactie van Younited Belgium. De volledige opbrengst van het kunstwerk gaat naar de organisatie, die via voetbal mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties opnieuw een plaats in de samenleving wil geven.

Het initiatief komt er tijdens de Younited Pro League. Komend weekend maken de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Women’s Pro League plaats voor de maatschappelijke partner van het Belgische profvoetbal. Dat gebeurt al voor het achttiende seizoen op rij. Frey geeft de campagne met zijn kunstwerk alvast een opvallende extra dimensie.

Voetbal als middel om mensen opnieuw samen te brengen

Younited Belgium is veel meer dan een voetbalproject. De organisatie brengt mensen die het moeilijk hebben of zich in een kwetsbare maatschappelijke situatie bevinden samen in voetbalteams. Daar draait het niet uitsluitend om winnen of verliezen, maar vooral om verbondenheid, vertrouwen en het gevoel ergens bij te horen. Iedereen krijgt er een plaats, ongeacht zijn of haar achtergrond of persoonlijke omstandigheden.

Met voetbal als gemeenschappelijke taal probeert Younited mensen opnieuw perspectief te bieden. De teams vormen voor deelnemers een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en sociale contacten kunnen opbouwen. Het initiatief past daarmee in de bredere ambitie van de Pro League om de verbindende kracht van voetbal ook buiten de stadions te laten voelen.

Recordaantal veilingitems voor het goede doel

Ook de profclubs, spelers en speelsters dragen hun steentje bij. Na het laatste fluitsignaal schenken ze hun gesigneerde wedstrijdshirts, die bovendien effectief tijdens de wedstrijden gedragen werden. Supporters kunnen van 6 tot en met 13 november via de veiling van de Pro League bieden op die unieke tenues. Daarnaast worden ook bijzondere items en ervaringen aangeboden, waaronder dus het kunstwerk van Frey.

De opbrengst gaat integraal naar Younited Belgium. Ook DAZN, Jupiler en Lotto ondersteunen de campagne. De twee competitiepartners Jupiler en Lotto staan dit weekend zelfs symbolisch hun naam af om de Younited Pro League extra in de kijker te zetten.

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Pro League-CEO Lorin Parys benadrukt het belang van de actie: "Voetbal is op zijn sterkst wanneer niemand buitenspel staat. Younited Belgium maakt dat elke dag waar: het brengt mensen samen, bouwt vertrouwen op en opent deuren naar nieuwe kansen."

De campagne moet dus niet alleen geld opleveren, maar ook de maatschappelijke werking van Younited Belgium onder de aandacht brengen. Dankzij initiatieven als dat van Frey kunnen voetbalsupporters bovendien iets bijzonders bemachtigen en tegelijk mensen helpen die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken.

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