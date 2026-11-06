Dit is waarom Koni De Winter zijn selectie voor de Rode Duivels weigerde

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dit is waarom Koni De Winter zijn selectie voor de Rode Duivels weigerde
Foto: © photonews

Koni De Winter heeft besloten om voorlopig niet meer voor de Rode Duivels uit te komen. De 24-jarige verdediger van AC Milan liet bondscoach Mark van Bommel telefonisch weten dat hij niet langer beschikbaar is. De aanleiding is een opeenstapeling van frustraties over zijn beperkte speelkansen, zowel tijdens het WK als bij de vorige interlandbreak. Vooral het gevoel dat hij onder Van Bommel geen perspectief heeft, heeft zwaar doorgewogen.

Tijdens het WK in de Verenigde Staten was De Winter de enige fitte veldspeler die geen speelminuten kreeg, met uitzondering van de geblesseerde Zeno Debast. Het centrale duo Brandon Mechele-Nathan Ngoy was onaantastbaar, terwijl Arthur Theate als eerste alternatief gold. De verdediger van AC Milan moest vijf weken lang trainen zonder uitzicht op een kans.

Ook onder Van Bommel bleef De Winter aan de kant

De nieuwe bondscoach bracht aanvankelijk geen verandering. Tijdens de vorige interlandperiode bleef De Winter tegen Frankrijk en Turkije op de bank. Tegen Frankrijk moest hij zelfs plaatsnemen op de tribune, naast de geschorste Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. Hij had gehoopt onder Van Bommel wel een kans te krijgen, maar ook die bleef uit. Dat bleek de druppel na de eerdere teleurstellingen onder Rudi Garcia.

De cijfers tonen hoe beperkt zijn rol bij de nationale ploeg was. Sinds maart 2025 verzamelde De Winter amper zeven caps in 24 interlands. Hij kwam aan slechts 399 speelminuten, goed voor ongeveer 18 procent van de beschikbare speeltijd. Bovendien kon hij bij de Rode Duivels nooit helemaal hetzelfde niveau halen als bij AC Milan, waar hij wel een vaste waarde is. Enkele defensieve fouten en onzekerheid aan de bal kostten hem mee het vertrouwen.

Ook vaderschap speelt mee, maar beslissing staat vast

Van Bommel probeerde De Winter nog op andere gedachten te brengen. Er volgde overleg tussen de bond en de speler, maar zijn beslissing veranderde niet. De verdediger is bovendien recent vader geworden van dochtertje Aléya Noé en kan nu meer tijd doorbrengen met zijn gezin in Italië.

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Van Bommel respecteert de keuze, al betreurt hij de timing. "Als 24-jarige nu al beslissen dat je niet meer geselecteerd wil worden, dat is toch vrij vroeg", stelde de bondscoach.

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