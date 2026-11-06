Live. Transfernieuws 6/11: Opvolger Alvarez uit Jupiler Pro League?
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Opvolger Alvarez uit Jupiler Pro League? Simeone toont interesse
Na een heuse soap slaagde Atlético Madrid er afgelopen zomer in om Julian Alvarez uit de klauwen van FC Barcelona te houden, maar komende winter of ten laatste komende zomer mag er opnieuw heel wat transfergeweld verwacht worden op dat gebied. En dus willen ze in Madrid nu al snel schakelen.
En dus gaat het team op zoek naar een mogelijke vervanger voor Alvarez. Daarbij zou Diego Simeone ook zijn oog laten vallen op de Belgische competitie, want wie anders dan Tresoldi staat nu ook op het verlanglijstje van de ploeg uit Madrid.
Een buitenkansje voor Belgische teams?
Maximilian Skvortsov is een 18-jarige aanvallende middenvelder die dit seizoen het mooie weer maakt in de Estse competitie bij FCI Levadia Tallinn uit de hoofstad van Estland. Hij kan ondertussen al heel wat adelbrieven voorleggen.
Op die manier zou hij met 15 goals en 12 assists in 42 wedstrijden over alle competities heen wel eens spek naar de Belgische bek kunnen zijn. Union SG, KAA Gent of andere ploegen zullen hem ongetwijfeld al op de radar hebben staan via diverse scoutingsystemen. De speler is al heel zijn leven actief in Tallinn en zou volgens Transfermarkt een marktwaarde hebben van zo'n 300.000 euro.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief