WK 2030 dreigt politiek helemaal te ontsporen: Spanje dreigt organisatie op te blazen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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WK 2030 dreigt politiek helemaal te ontsporen: Spanje dreigt organisatie op te blazen
Foto: © photonews
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Het WK voetbal van 2030 moet een historisch feest worden, maar achter de schermen dreigt een stevige politieke rel. Spanje, Portugal en Marokko organiseren samen het wereldkampioenschap, maar over de locatie van de finale is nog altijd geen beslissing genomen.

Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij Partido Popular en kandidaat om premier te worden, heeft alvast een opvallend dreigement geuit: als Marokko de finale krijgt, moet Spanje zich terugtrekken uit de organisatie.

"Als Spanje de finale niet organiseert, moet het niet deelnemen aan de organisatie van het toernooi", verklaarde Feijóo in het Spaanse televisieprogramma El Chiringuito. Toen hem gevraagd werd of hij als premier daadwerkelijk zou pleiten voor een Spaanse terugtrekking als Marokko de finale krijgt, antwoordde hij bevestigend.

Strijd om de WK-finale tussen Madrid en Casablanca

De discussie draait vooral rond drie mogelijke locaties. Spanje schuift het Santiago Bernabéu van Real Madrid en het vernieuwde Camp Nou naar voren. Dat laatste stadion zal na de renovatiewerken plaats bieden aan ongeveer 105.000 toeschouwers. Marokko hoopt dan weer de finale binnen te halen in het toekomstige Hassan II-stadion in Casablanca, dat een capaciteit van maar liefst 115.000 plaatsen moet krijgen.

Volgens Feijóo is Spanje de meest logische keuze. Hij benadrukt dat Spanje en Portugal oorspronkelijk het gezamenlijke kandidatuurproject lanceerden en dat Marokko pas later werd toegevoegd. Bovendien wijst hij erop dat Spanje momenteel zowel bij de mannen als bij de vrouwen wereldkampioen is.

Ook politieke spanningen spelen een rol

De uitspraken komen er op een gevoelig moment in de relaties tussen beide landen. Afgelopen zomer ontstond in Spanje grote politieke controverse nadat naar schatting 70.000 migranten vanuit Marokko probeerden Ceuta binnen te komen. Volgens premier Pedro Sánchez kwamen daarbij 141 mensen om het leven. De Spaanse oppositie stelde vragen bij de rol van de Marokkaanse autoriteiten, al verklaarde Sánchez geen bewijs te hebben dat Marokko de migratiegolf bewust had georganiseerd.

Op 29 november trekken de Spanjaarden naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Feijóo is daarbij een van de belangrijkste uitdagers van huidig premier Sánchez. Zijn uitspraken over het WK passen dus ook in een bredere politieke context.

Het WK 2030 wordt verspreid over Spanje, Portugal en Marokko gespeeld. De eerste drie wedstrijden vinden bovendien plaats in Uruguay, Argentinië en Paraguay, als eerbetoon aan het eerste wereldkampioenschap van 1930. De finale moet het absolute sluitstuk worden, maar dreigt nu al voor verdeeldheid te zorgen.

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