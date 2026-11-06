Analyse Mag België dromen van een extra ticket voor de Champions League?

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Mag België dromen van een extra ticket voor de Champions League?
Foto: © photonews
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De Belgische ploegen hebben er een geweldige week opzitten in de Champions League, Europa League en Conference League. Zo doen ze uiteraard een goede zaak in het klassement om de coëfficiënt, al is er ook wel een klein beetje slecht nieuws gekomen vanuit Portugal. Maar al bij al mag er wel gedroomd worden stilaan.

De Belgische ploegen hebben het prima gedaan in Europa. Club Brugge won op bezoek bij PSV Eindhoven, Anderlecht tegen RB Salzburg en Union SG op bezoek bij Celta de Vigo. Daarbij kwamen ook nog eens twee gelijke spelen van KAA Gent en STVV.

Dat levert allemaal samen 1.600 punten extra op voor de coëfficiënt - in totaal werden acht punten verzameld en dat werd gedeeld door de vijf Belgische teams die dit jaar werden ingeschreven in de Europese competities.

België in de top-2 van dit seizoen in de eindafrekening?

Portugal deed wel nog beter - zoals we eerder al aangaven - met 1.800 punten. En dus zijn we nog altijd meer dan 5.000 punten verwijderd van de cruciale zesde plaats op de UEFA-ranglijst. Maar er is nog een optie om een extra CL-ticket te verdienen.

De top-2 per jaar krijgt namelijk ook een extra ticket. Meestal is dat enkel voorzien voor de absolute toplanden zoals Engeland, Spanje en Duitsland, maar dit jaar lijkt er eens te meer ook wel iets mogelijk voor Portugal of België. De Portugezen staan momenteel tweede, de Belgen volgen op de derde plaats.

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De kloof van meer dan 5.000 punten dichten dit seizoen op Portugal lijkt moeilijk, maar boven de Portugezen eindigen dit seizoen en zo een extra ticket pakken? Dat behoort nog steeds tot de mogelijkheden, al blijven de kansen eerder klein.

België derde dit seizoen - liggen er nog mogelijkheden richting top-2?

En als Club Brugge een goede prestatie blijft afleveren in de Champions League, maar in de eigen competitie tweede zou worden? Ook dan bestaat er nog een achterpoortje om via de individuele UEFA-ranglijst een ticket te zien opgewaardeerd worden van de voorrondes naar de League Phase.

Het laatste woord lijkt zeker nog niet gezegd. Temeer de grote landen natuurlijk in latere fases ook nog hun neus aan het venster komen steken vaak met veel bonuspunten voor pakweg een finaleplaats van Bayern München. Maar als Engeland alles domineert en België op een of andere manier in de diverse competities de neus aan het venster kan steken? Dromen mag, dromen kan.

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