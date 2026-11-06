Schokkend! Functionaris roept op tot executie van voetballer die selectie weigerde

Een bijzonder schokkend incident in het Iraakse voetbal. Montader Madjed (21) heeft bedankt voor de komende interlands van zijn land, maar kreeg daarop een hallucinante reactie van een voetbalbestuurder. Die dreigde de speler openlijk met executie.

Adi al-Rubaie, bestuurslid van eersteklasser Al-Shorta, deed de uitspraak op de Iraakse televisiezender Dijlah. "Iedereen die de naam van mijn land niet respecteert, zal worden geëxecuteerd", klonk het. Toen hem werd gevraagd of dat niet wat ver ging, bleef hij bij zijn standpunt.

Iraakse voetbalbond eist juridische stappen

De Iraakse voetbalbond reageerde bijzonder scherp op de bedreiging. Woordvoerder Ahmed Al-Falluji noemde de uitspraken afschuwelijk en vindt dat er juridische stappen moeten volgen tegen de bestuurder. De dreiging zorgt voor grote verontwaardiging.

Madjed speelt bij het Zweedse Hammarby IF en heeft zowel de Zweedse als de Iraakse nationaliteit. Nadat hij eerder voor de Zweedse jeugdelftallen uitkwam, koos hij in 2023 voor Irak. Zijn relatie met de nationale ploeg verliep sindsdien echter niet zonder problemen.

Spanningen rond aanvaller lopen al langer op

Eerder dit jaar ontstond er ophef nadat kennissen van Madjed in een video de Iraakse nationale ploeg bespotten. De aanvallende middenvelder erkende later dat hij fouten had gemaakt, maar werd niet opgenomen in de selectie voor het WK. Recent leek de situatie opnieuw te verbeteren, want bondscoach Graham Arnold riep hem weer op.



Madjed besloot uiteindelijk toch niet af te reizen. "Het is een gecompliceerde situatie en ik wil me nu even op mezelf concentreren. Ik wil nu nergens heen vliegen", verklaarde hij. Of de 21-jarige in de toekomst nog voor Irak zal uitkomen, is voorlopig onduidelijk. Op de doodsbedreiging kwam nog geen reactie van de speler of Hammarby.