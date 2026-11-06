Verrassende JPL-spits krijgt enorm veel lof: “Complete spits, Benteke-achtig”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Verrassende JPL-spits krijgt enorm veel lof: “Complete spits, Benteke-achtig”
Foto: © photonews

OH Leuven ging afgelopen weekend winnen op bezoek bij STVV met 1-2. Daarvoor mocht het zeker en vast ook Robin Mirisola danken. De huurling liet van zich spreken met heel wat leuke acties en hielp de wedstrijd zo in een beslissende plooi leggen.

Robin Mirisola die scoort op Stayen? Dat is om meerdere redenen speciaal. De jongeling is in 2006 geboren in Sint-Truiden en heeft uiteraard en verleden bij de jeugd van KRC Genk. De Limburgers lenen hem dit seizoen uit aan OH Leuven.

Robin Mirisola komt helemaal aan de oppervlakte bij OH Leuven

Met twee goals in evenveel wedstrijden is Mirisola helemaal aan de oppervlakte aan het komen. En zo zou de uitleenbeurt aan OH Leuven wel eens kunnen zijn wat hij absoluut nodig had. Dat is zeker geen schande, want onder meer Leandro Trossard ging hem daarin voor en die is later nog helemaal doorgebroken.

Om maar te zeggen: OH Leuven heeft goud in handen voor dit seizoen. Ook de analisten lopen te koop met de jongeling. “Het is echt een topspits in wording”, aldus Hendrik Van Crombrugge in zijn analyse bij 90 Minutes. “Hij kan alles, hij is enorm compleet. Het is een complete aanvaller. Hij kan scoren links of rechts, hij is fysiek sterk, hij is enorm kopbalsterk en heeft een enorme detente.”

Robin Mirisola is de complete spits

Filip Joos pikte in: “Dat is echt waar. En in het begin dacht ik nog van ‘ach, man. Met uw maniertjes en dit en dat …’, maar vorig jaar is dat gedraaid bij mij toen ik hem een paar heerlijke passes zag strooien en acties zag maken. Hij kan alles. Die goal? Die interesseert me eigenlijk niet in wat hij allemaal laat zien. Hij heeft dat Benteke-achtige.”

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Wesley Sonck zag dan weer dat Mirisola zijn grootste verbetering is dat hij nu goals begint te maken. “Pas als je goals maakt of assists maakt, begin je op te vallen bij de mensen. Je moet werken aan je cijfers, dat is wat telt voor een spits.”

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