Josué Kongolo nam bijna niet op toen Mark van Bommel belde: "Doe dat niet"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Josué Kongolo nam bijna niet op toen Mark van Bommel belde: "Doe dat niet"
Foto: © Photonews
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Josué Kongolo is vrijdag voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Voor de 20-jarige sterkhouder van KRC Genk gaat daarmee een kinderdroom in vervulling. Al had hij bijna het telefoontje van Mark van Bommel gemist.

Ondanks zijn jonge leeftijd is Josué Kongolo al uitgegroeid tot een vaste waarde bij KRC Genk. Zijn sterke seizoensstart bij de Limburgers bleef ook Mark van Bommel niet ontgaan. De bondscoach nam hem op in zijn selectie voor de interlandbreak van november, nadat Koni De Winter besliste om niet aan te sluiten bij de Rode Duivels. De verdediger werd recent vader.

Van Genk naar de Rode Duivels

Voor Kongolo is zijn eerste selectie vanzelfsprekend een bijzonder moment. "Ik ben ongelooflijk gelukkig. Dit is een droom die uitkomt, een kinderdroom. Het voelt geweldig", reageerde de Genk-speler.

Het nieuws zorgde meteen voor een storm aan felicitaties. "Mijn telefoon ontplofte. Ik heb enorm veel berichten gekregen. Ook mijn ploegmaats waren heel enthousiast toen ze het hoorden", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Onbekend nummer van Van Bommel

Kongolo kreeg de eerste hint al bij zijn aankomst op de club. "Toen we deze ochtend bij de club arriveerden, vertelde Lucca Brughmans me dat ik geselecteerd zou worden. Even later maakte ik me met enkele ploegmaats klaar voor de training, toen Van Bommel me belde."

Dat telefoontje dreigde hij aanvankelijk te missen. "Ik had zijn nummer niet opgeslagen en normaal neem ik niet op wanneer een onbekend nummer belt. Maar hij stuurde me een berichtje om te zeggen dat hij het was."

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De jonge Genkie belde meteen terug, al verwachtte hij nog geen definitieve oproep. "Eerst dacht ik dat hij gewoon zou zeggen dat ze me opvolgden. Maar hij vertelde meteen dat ik geselecteerd was. Dat is een fantastisch gevoel."

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