Dit nieuws zet alles in perspectief voor Koni De Winter en Mika Godts

Koni De Winter en Mika Godts, allebei Rode Duivels en actief bij respectievelijk AC Milan en Paris Saint-Germain, mochten de voorbije dagen hun eerste kind verwelkomen. Mooi nieuws in de aanloop naar de volgende interlandperiode.

Twee Rode Duivels melden zich binnen enkele dagen in Tubeke met een bijzonder nieuw statuut: dat van kersverse vader. Of dat leek toch het geval te zijn, want AC Milan-verdediger Koni De Winter en PSG-winger Mika Godts mochten de voorbije dagen allebei hun eerste kindje verwelkomen.

De Winter verwelkomt dochtertje Aléya Noé

AC Milan bracht op 3 november via de eigen sociale media het heuglijke nieuws naar buiten. De Winter en zijn partner werden de ouders van Aléya Noé De Winter. De Italiaanse topclub zette de verdediger en zijn dochtertje in de bloemetjes met de boodschap: "Een nieuwe Rossonero is geboren."

Ook Mika Godts is voor het eerst vader

Op donderdag 5 november deelde ook Mika Godts het nieuws op Instagram. Zijn zoontje Zayn Yahya Godts werd al op 29 oktober geboren. Bij de foto schreef de flankaanvaller eenvoudigweg: "Dankbaar."

Het zijn fraaie momenten voor beide spelers, die ongetwijfeld met extra energie naar de volgende nationale ploegbijeenkomst trekken. Hun namen zouden vrijdag normaal ook vallen wanneer Mark Van Bommel zijn selectie bekendmaakt, ware het niet dat De Winter zelf aangaf niet te willen worden opgeroepen door de Nederlander.