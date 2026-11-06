Ayensa redt het vel van zijn coach met hattrick: Standard rekent af met SK Beveren

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ayensa redt het vel van zijn coach met hattrick: Standard rekent af met SK Beveren
Foto: © Photonews
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Standard heeft SK Beveren met 3-0 verslagen. De Rouches konden de punten goed gebruiken en hadden aan Dennis Eckert Ayensa een absolute uitblinker. De spits scoorde twee keer na rust en was ook bij de openingstreffer al de afwerker van dienst.

De thuisploeg begon uitstekend aan de wedstrijd. Al na vijf minuten profiteerde Ayensa van slecht uitverdedigen bij Beveren. Hij bleef goed doorzetten en knalde de bal in de rechterbenedenhoek. De VAR bevestigde het doelpunt, waardoor Standard al vroeg op voorsprong kwam.

Standard laat kansen liggen, maar houdt controle

Beveren probeerde te reageren en kreeg via Olatunji een mogelijkheid, maar doelman Epolo kwam uitstekend tussen. Aan de overkant liet Standard zelf kansen liggen. Trouillet dwong Schenk tot een redding en Fosso trapte een uitstekende combinatie over doel. Een tweede Luikse treffer werd bovendien afgekeurd wegens buitenspel.

Na de pauze probeerde Beveren met twee wissels het tij te keren. Slegers testte Epolo meteen, maar de doelman van Standard ging goed plat. De bezoekers konden daarna weinig echt gevaar creëren. Abid bleef wel voor dreiging zorgen, maar zijn pogingen leverden geen doelpunt op.

Ayensa beslist de wedstrijd met twee goals

In het laatste halfuur nam Ayensa de wedstrijd helemaal in handen. Hij werd in de zestien onderuitgehaald door Boone, waarna de scheidsrechter na VAR-controle een strafschop toekende. De spits bleef koel en trapte de 2-0 overtuigend binnen.


Amper drie minuten later was het opnieuw raak. Ayensa werd opnieuw de afwerker van dienst en maakte met zijn derde doelpunt van de avond de 3-0. Daarmee was de wedstrijd definitief gespeeld. Beveren probeerde nog iets terug te doen, maar Nsimba trapte in de slotfase voorlangs. Standard hield de nul en boekte een belangrijke overwinning, met Ayensa als grote man van de avond.

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