Mats Rits haalt uit naar Renard en Borguet na vertrek bij Anderlecht

Mats Rits heeft met een wrang gevoel afscheid genomen van Anderlecht. De middenvelder kreeg vorige zomer te horen dat hij mocht uitkijken naar een andere club, maar vooral de manier waarop dat gebeurde, zit hem nog altijd dwars. In gesprekken met Olivier Renard en Tim Borguet had hij naar eigen zeggen nochtans expliciet gevraagd of hij moest vertrekken. Achteraf voelde hij zich bedrogen.

"Ja, duidelijk. Daar was niet veel anders op te zeggen", antwoordde Rits toen hem bij DAZN gevraagd werd of hij zich bedrogen voelde. Hij was naar eigen zeggen twee keer bij de clubleiding langsgegaan om duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst. Het antwoord was telkens dat hij niet noodzakelijk moest vertrekken.

Rits kreeg andere boodschap dan verwacht

"Toen hebben ze geantwoord dat als je elke wedstrijd wil spelen, je gerust andere oorden mag opzoeken. Maar voor ons moet je zeker niet vertrekken", vertelt Rits over de gesprekken. Begin september kreeg hij uiteindelijk toch te horen dat hij niet langer in de plannen paste. Een uitleg die volgens de middenvelder niet strookte met wat hem eerder was verteld.

👀 | Mats Rits houdt een wrang gevoel over aan zijn afscheid bij RSC Anderlecht. 🚪🟣 https://t.co/F1Yl0QWlnh — DAZN België (@DAZN_BENL) November 6, 2026

Een fatsoenlijke verklaring van Olivier Renard of Tim Borguet kwam er volgens Rits niet. Hij heeft wel kunnen aangeven hoe hij zich bij de beslissing voelde. "Toen heb ik dat ook aangehaald. Toen hebben we daar even over gesproken. Het stond vast, dus dat was het."

"Ze hadden gewoon eerlijk moeten zijn"

Rits benadrukt dat hij begrip had kunnen opbrengen voor een sportieve beslissing. Een club mag volgens hem perfect aangeven dat een speler niet meer in het profiel past, dat zijn leeftijd meespeelt of dat er nood is aan een ander type voetballer.



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"Ik had mij gerust kunnen inleven aan de andere kant van de tafel. Als een club of een sportief directeur zegt dat je niet meer in het plaatje past, dat kan. Dat hoort bij voetbal." Het probleem was dus niet zozeer dat Anderlecht afscheid van hem wilde nemen, maar wel dat de communicatie daarover volgens hem niet eerlijk verliep. "Als we daar open in communiceren... Dat heb ik ook in die gesprekken gezegd. Zeg het gewoon eerlijk. Als ik dan wil vertrekken of niet wil vertrekken, is dat mijn keuze."