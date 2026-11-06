Mats Rits haalt uit naar Renard en Borguet na vertrek bij Anderlecht

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Mats Rits haalt uit naar Renard en Borguet na vertrek bij Anderlecht
Foto: © photonews

Mats Rits heeft met een wrang gevoel afscheid genomen van Anderlecht. De middenvelder kreeg vorige zomer te horen dat hij mocht uitkijken naar een andere club, maar vooral de manier waarop dat gebeurde, zit hem nog altijd dwars. In gesprekken met Olivier Renard en Tim Borguet had hij naar eigen zeggen nochtans expliciet gevraagd of hij moest vertrekken. Achteraf voelde hij zich bedrogen.

"Ja, duidelijk. Daar was niet veel anders op te zeggen", antwoordde Rits toen hem bij DAZN gevraagd werd of hij zich bedrogen voelde. Hij was naar eigen zeggen twee keer bij de clubleiding langsgegaan om duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst. Het antwoord was telkens dat hij niet noodzakelijk moest vertrekken.

Rits kreeg andere boodschap dan verwacht

"Toen hebben ze geantwoord dat als je elke wedstrijd wil spelen, je gerust andere oorden mag opzoeken. Maar voor ons moet je zeker niet vertrekken", vertelt Rits over de gesprekken. Begin september kreeg hij uiteindelijk toch te horen dat hij niet langer in de plannen paste. Een uitleg die volgens de middenvelder niet strookte met wat hem eerder was verteld.

Een fatsoenlijke verklaring van Olivier Renard of Tim Borguet kwam er volgens Rits niet. Hij heeft wel kunnen aangeven hoe hij zich bij de beslissing voelde. "Toen heb ik dat ook aangehaald. Toen hebben we daar even over gesproken. Het stond vast, dus dat was het."

"Ze hadden gewoon eerlijk moeten zijn"

Rits benadrukt dat hij begrip had kunnen opbrengen voor een sportieve beslissing. Een club mag volgens hem perfect aangeven dat een speler niet meer in het profiel past, dat zijn leeftijd meespeelt of dat er nood is aan een ander type voetballer.

Lees ook... Carlos Forbs krijgt nog een extra vertrouwensboost voor de match tegen Anderlecht

"Ik had mij gerust kunnen inleven aan de andere kant van de tafel. Als een club of een sportief directeur zegt dat je niet meer in het plaatje past, dat kan. Dat hoort bij voetbal." Het probleem was dus niet zozeer dat Anderlecht afscheid van hem wilde nemen, maar wel dat de communicatie daarover volgens hem niet eerlijk verliep. "Als we daar open in communiceren... Dat heb ik ook in die gesprekken gezegd. Zeg het gewoon eerlijk. Als ik dan wil vertrekken of niet wil vertrekken, is dat mijn keuze."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Mats Rits

Meer nieuws

Carlos Forbs krijgt nog een extra vertrouwensboost voor de match tegen Anderlecht

Carlos Forbs krijgt nog een extra vertrouwensboost voor de match tegen Anderlecht

18:50
Vanhaezebrouck en Stijnen kiezen Anderlecht-basiself om Club Brugge partij te geven (en ze zijn verrassend)

Vanhaezebrouck en Stijnen kiezen Anderlecht-basiself om Club Brugge partij te geven (en ze zijn verrassend)

19:05
2
Patro Eisden deelt Sporting Hasselt zware tik uit in Limburgse derby na dubbele uppercut

Patro Eisden deelt Sporting Hasselt zware tik uit in Limburgse derby na dubbele uppercut

22:04
KV Mechelen geeft steun nu speler in moeilijke situatie zit privé: "Alle begrip voor"

KV Mechelen geeft steun nu speler in moeilijke situatie zit privé: "Alle begrip voor"

22:20
WK 2030 dreigt politiek helemaal te ontsporen: Spanje dreigt organisatie op te blazen

WK 2030 dreigt politiek helemaal te ontsporen: Spanje dreigt organisatie op te blazen

22:20
Hein Vanhaezebrouck krijgt eindelijk gelijk, Van Bommel doet eindelijk wat hij al jaren roept

Hein Vanhaezebrouck krijgt eindelijk gelijk, Van Bommel doet eindelijk wat hij al jaren roept

22:00
Stroeykens en Tresoldi maken indruk, OH Leuven de verrassende hofleverancier

Stroeykens en Tresoldi maken indruk, OH Leuven de verrassende hofleverancier

18:30
Van Gucht maakt indruk in "De tafel van Ruben", DSMTW prikt: "Duiveluitdrijving"

Van Gucht maakt indruk in "De tafel van Ruben", DSMTW prikt: "Duiveluitdrijving"

21:00
Ex-Standard-eigenaar Roland Duchâtelet zorgt voor veel woede met uitspraken over levenseinde: "Compleet gaga"

Ex-Standard-eigenaar Roland Duchâtelet zorgt voor veel woede met uitspraken over levenseinde: "Compleet gaga"

20:40
14
Schokkend! Functionaris roept op tot executie van voetballer die selectie weigerde

Schokkend! Functionaris roept op tot executie van voetballer die selectie weigerde

20:20
Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV

Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV

10:00
5
Bondsparket vangt bot: Union krijgt goed nieuws

Bondsparket vangt bot: Union krijgt goed nieuws

20:00
1
Optie voor JPL-teams? Ex-coach Club Brugge - even genoemd bij Anderlecht - heeft nieuwe uitdaging beet

Optie voor JPL-teams? Ex-coach Club Brugge - even genoemd bij Anderlecht - heeft nieuwe uitdaging beet

13:20
Dit is waarom Koni De Winter zijn selectie voor de Rode Duivels weigerde

Dit is waarom Koni De Winter zijn selectie voor de Rode Duivels weigerde

19:40
1
Mag België dromen van een extra ticket voor de Champions League? Analyse

Mag België dromen van een extra ticket voor de Champions League?

15:00
Antwerp-speler schenkt kunstwerk voor bijzondere voetbalactie

Antwerp-speler schenkt kunstwerk voor bijzondere voetbalactie

19:25
Anderlecht heeft geen specifiek plan voor Carlos Forbs: "En al die andere?" Reactie

Anderlecht heeft geen specifiek plan voor Carlos Forbs: "En al die andere?"

09:20
LIVE SPEELDAG 11: Zulte Waregem weet dat het van moeten is op Stayen

LIVE SPEELDAG 11: Zulte Waregem weet dat het van moeten is op Stayen

17:20
1
Live. Transfernieuws 6/11: Opvolger Alvarez uit Jupiler Pro League?

Live. Transfernieuws 6/11: Opvolger Alvarez uit Jupiler Pro League?

18:00
Verrassende JPL-spits krijgt enorm veel lof: “Complete spits, Benteke-achtig”

Verrassende JPL-spits krijgt enorm veel lof: “Complete spits, Benteke-achtig”

17:40
2
Enorme dubbele domper voor Antwerp en Compper, die hard terugslaat

Enorme dubbele domper voor Antwerp en Compper, die hard terugslaat

17:00
9
Rode Duivels weten waar ze voor staan: de scenario's in de Nations League op een rijtje

Rode Duivels weten waar ze voor staan: de scenario's in de Nations League op een rijtje

16:30
Philippe Albert is wel héél scherp voor Rode Duivel én van Bommel

Philippe Albert is wel héél scherp voor Rode Duivel én van Bommel

16:00
6
Veiligheid niet te garanderen: 'Eddy Snelders vrij met enkelband' De derde helft

Veiligheid niet te garanderen: 'Eddy Snelders vrij met enkelband'

15:40
Dit nieuws zet alles in perspectief voor Koni De Winter en Mika Godts De derde helft

Dit nieuws zet alles in perspectief voor Koni De Winter en Mika Godts

15:20
RSZ-korting voor profvoetballers opnieuw onder vuur: Belgische clubs dreigen fiscaal voordeel te verliezen

RSZ-korting voor profvoetballers opnieuw onder vuur: Belgische clubs dreigen fiscaal voordeel te verliezen

10:40
20
De weelde bij Rode Duivels én beloften op 1 positie

De weelde bij Rode Duivels én beloften op 1 positie

14:40
België zet Nederland op een steeds grotere achterstand

België zet Nederland op een steeds grotere achterstand

11:40
3
Hoe blijft Union SG het toch doen? Deze speler lijkt ook helemaal vertrokken

Hoe blijft Union SG het toch doen? Deze speler lijkt ook helemaal vertrokken

13:40
Josué Kongolo nam bijna niet op toen Mark van Bommel belde: "Doe dat niet"

Josué Kongolo nam bijna niet op toen Mark van Bommel belde: "Doe dat niet"

14:20
1
Ajax-fans zingen uitblinker richting Oranje na glansprestatie, ook Belg krijgt lof

Ajax-fans zingen uitblinker richting Oranje na glansprestatie, ook Belg krijgt lof

14:00
Speler weigerde selectie Mark van Bommel: bondscoach gooit de deur dicht

Speler weigerde selectie Mark van Bommel: bondscoach gooit de deur dicht

13:00
12
Hoeveel punten heeft Club Brugge nog nodig voor top acht? "Zelfs tegen Liverpool liggen kansen"

Hoeveel punten heeft Club Brugge nog nodig voor top acht? "Zelfs tegen Liverpool liggen kansen"

08:20
4
Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen Reactie

Hij solliciteerde naar basisplaats tegen Club Brugge: van amper gebruikt naar extra wapen

06:00
Mark van Bommel hakt knoop vooraan door en wijst voor keuze naar Lukaku en Pardo

Mark van Bommel hakt knoop vooraan door en wijst voor keuze naar Lukaku en Pardo

12:40
4
Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant

Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant

12:20
25

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 10
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Francs Borains Francs Borains 07/11 Seraing Seraing
RSCA Futures RSCA Futures 07/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Virton Virton 07/11 K Beerschot VA K Beerschot VA
Lierse SK Lierse SK 08/11 Eupen Eupen
KSC Lokeren KSC Lokeren 08/11 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Real09 Real09 over Ex-Standard-eigenaar Roland Duchâtelet zorgt voor veel woede met uitspraken over levenseinde: "Compleet gaga" Don Bozhinov Don Bozhinov over Belgische U17 zonder meerdere Anderlecht-talenten naar het WK: deze spelers zijn er wél bij kukeluku kukeluku over Dit is waarom Koni De Winter zijn selectie voor de Rode Duivels weigerde Redredred Redredred over Enorme dubbele domper voor Antwerp en Compper, die hard terugslaat Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - SK Beveren: 3-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Bondsparket vangt bot: Union krijgt goed nieuws Dirk1897 Dirk1897 over België zet Nederland op een steeds grotere achterstand .. .. over Ivan Leko moet toch puzzelen voor Anderlecht: alternatief bewees zich wel al tegen PSV M.Suarez M.Suarez over Vanhaezebrouck en Stijnen kiezen Anderlecht-basiself om Club Brugge partij te geven (en ze zijn verrassend) Vital Verheyen Vital Verheyen over Genk wrijft in de handen: Van Bommel komt met stevige verrassingen én debutant Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved