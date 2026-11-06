Enorme dubbele domper voor Antwerp en Compper, die hard terugslaat

Royal Antwerp FC heeft ook dit weekend in eigen huis tegen Lommel geen enkele keuze: er moet gewonnen worden. Niet in het minst om ook coach Marvin Compper aan boord te houden. Die heeft nu wel teruggeslagen na de kritiek aan zijn adres.

Antwerp en Lommel kruisen op zaterdagavond om 20.45 uur met elkaar de degens. Voor Royal Antwerp FC staat er veel druk op de ketel en moet er gewonnen worden. Al wil coach Marvin Compper dat niet met zoveel woorden zeggen.

Compper slaat terug naar pers

“Jullie hebben het over een must-win. We moeten dit soort duels niet overschatten. Cercle was namelijk óók een must-win game. At the end of the day: als we elke wedstrijd als een must-win game beschouwen, dan hoeven we van onze mentaliteit niet wakker te liggen."

De coach was zeer duidelijk op zijn persconferentie - zoals Het Nieuwsblad notuleerde: elke wedstrijd is van belang. En dus voelt hij niet specifiek extra druk, al beseft hij natuurlijk ook wel dat resultaten het eerste is waar coaches worden op afgerekend.

Vermeeren én Somers afwezig bij Antwerp

“We zijn nog niet stabiel genoeg. Zaterdag wordt een karaktertest voor ons. Hoe komen we voor de dag en wat hebben we onze thuisfans te bieden?", vraagt Compper zich af. Hij lijkt daarmee ook te hopen dat de fans hem zullen steunen.



Er kwam bovendien wel al slecht nieuws vanuit de kleedkamer van The Great Old. Arthur Vermeeren en Thibo Somers zijn allebei geblesseerd en zullen het duel met Lommel (meer dan waarschijnlijk) missen. Een dubbele domper voor de coach.