Vanhaezebrouck en Stijnen kiezen Anderlecht-basiself om Club Brugge partij te geven (en ze zijn verrassend)

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Vanhaezebrouck en Stijnen kiezen Anderlecht-basiself om Club Brugge partij te geven (en ze zijn verrassend)
Foto: © photonews
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Hoe moet Anderlecht zondag Club Brugge aanpakken in de topper? DAZN legde die vraag voor aan Stijn Stijnen en Hein Vanhaezebrouck. Beide analisten kwamen met een mogelijke basiself, maar hun keuzes verschillen behoorlijk. Vooral Stijnen durft enkele opvallende namen naar voren te schuiven.

De voormalige doelman kiest voor een aanval met Adriano Bertaccini en Mihajlo Cvetkovic. Daarachter krijgen Tristan Degreef en Marten Winkler een plaats op de flanken. Ook Enrick Llansana staat verrassend in zijn elftal, naast Mario Stroeykens op het middenveld.

Stijnen kiest voor Bertaccini, Degreef en Llansana

Het is vooral de keuze voor Degreef en Bertaccini die in het oog springt. Degreef krijgt een basisplaats op de linkerflank, terwijl Bertaccini samen met Cvetkovic het aanvalsduo vormt. Llansana moet dan weer voor evenwicht zorgen op het middenveld. Achterin houdt Stijnen het bij Augustinsson, Pétrot, Biancone en Maamar, met Coosemans in doel.

Hein Vanhaezebrouck kiest voor een heel andere aanpak. Hij opteert voor een meer behoudende ploeg, met Bentayeb als diepe spits en Cvetkovic en Onia Seke op de flanken. Opvallend is vooral de positie van Stroeykens: de middenvelder, die de voorbije weken vaak als nummer zes speelde, schuift bij Vanhaezebrouck door naar de meest vooruitgeschoven positie op het middenveld.

Vanhaezebrouck kiest voor meer zekerheid

Achter Stroeykens vormen Koutsoupias en Kana het controlerende duo. De defensie is identiek aan die van Stijnen, met Augustinsson, Pétrot, Biancone en Maamar voor doelman Coosemans. Waar Stijnen dus meer offensieve impulsen en verrassingen in zijn elftal brengt, lijkt Vanhaezebrouck vooral te mikken op defensieve stabiliteit.

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Het gaat uiteraard om de persoonlijke voorstellen van beide analisten. De keuzes tonen wel hoe verschillend de aanpak voor de topper tegen Club Brugge kan zijn: met meer aanvallend risico zoals bij Stijnen, of met een stevig verdedigend blok zoals Vanhaezebrouck voorstelt.

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