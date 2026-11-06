LIVE SPEELDAG 11: Zulte Waregem weet dat het van moeten is op Stayen
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 11 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Zulte Waregem weet dat het van moeten is op Stayen
Zoals elke week serveren ze ons bij Zulte Waregem op een interessante vooruitblik op de speeldag. Deze keer met een verwijzing naar Het Eiland, waarin Alain Vandam een persiflage maakt op Lydia Protut. "Zullen we dat afspreken?"
Volgens de social media-cel van Essevee zal het niet al te koud worden op Stayen aankomend weekend - of toch niet zo koud als vorig seizoen. Het is de 37e keer dat Zulte Waregem speelt tegen STVV. 17 keer werd er gewonnen, 14 keer verloren en vijf keer gelijkgespeeld. Essevee won al zeven keer op Stayen en wil daar nog een achtste aan toevoegen.
Englebert stelt zich vragen bij Anderlecht Futures
Na de nederlaag in de Luikse derby op het veld van RFC Seraing blijft RFC Luik na negen speeldagen vastzitten in de degradatiezone van de Challenger Pro League. De Sang & Marine staan voorlopig voorlaatste, maar kunnen dit weekend zelfs naar de laatste plaats zakken zonder zelf in actie te komen. Door het oneven aantal clubs in de competitie is RFC Luik deze speeldag vrij.
Gaëtan Englebert zal de wedstrijd tussen RSCA Futures en Club NXT, zaterdagmiddag op het programma, dan ook met bijzondere aandacht volgen. Wellicht met de nodige zenuwen, want de recente ontwikkelingen binnen de Brusselse selectie stemmen niet bepaald geruststellend.
Versterkt Anderlecht zijn beloften op het juiste moment?
Sporting Anderlecht wil duidelijk geen risico nemen met zijn U23-ploeg. Vorige week werden Noa Ojea, Joshua Nga Kana en Alexis Flips aan de Futures-kern toegevoegd. Voor Flips was het overigens pas zijn tweede wedstrijd bij de beloften, nadat hij eerder alleen tegen Virton in actie kwam.
De RSCA Futures kunnen er de komende weken dus heel anders uitzien en sportief sterker voor de dag komen. Na de eerste zege van het seizoen tegen Lierse lijkt het vertrouwen er alvast gegroeid. Net die ploeg wacht RFC Luik op 21 november, op de volgende speeldag.
Extra druk voor Englebert en RFC Luik
De Sang & Marine ontvangen de Brusselaars met de hoop dat ze hun huidige positie in het klassement kunnen behouden. Als RFC Luik als rode lantaarn aan die confrontatie moet beginnen, neemt de druk op Englebert en zijn spelers alleen maar toe.
De situatie werpt ook opnieuw vragen op over U23-teams in 1B. Wanneer een beloftenkern tijdens het seizoen versterking krijgt uit de A-kern, kan de sportieve verhoudingen plots veranderen. Voor clubs als RFC Luik, die elke week strijden voor hun behoud, is dat een bijzonder frustrerende realiteit.
Cercle Brugge pareert kritiek na zoveelste trainerswissel
Technisch Directeur Luciano Murchio gaf donderdag tekst en uitleg bij de zoveelste trainerswissel op Jan Breydel. En waarom Lars Friis na een overwinning net moest vertrekken bij De Vereniging, terwijl er al een opvolger klaarstond.
"Dat het ontslag na die eerste overwinning kwam, is misschien een verrassing, maar zes punten was gewoon te weinig. Een verandering drong zich op. Er zijn te veel coaches geweest en ik neem daarvoor ten volle mijn verantwoordelijkheid. Maar we streven absoluut naar stabiliteit op lange termijn", aldus Murchio bij Sporza. De nieuwe coach was meteen ambitieus en zag er da nog 72 punten te verdienen zijn.
Marc Wilmots heeft meer dan ooit puzzelwerk en moet in januari de markt op(?)
Standard had en heeft nood aan een nieuwe linksachter die Gustav Mortensen kon uitdagen. De Deen is de enige speler in de kern voor wie die positie ook echt zijn opleidingspositie is. Na een sterke start sinds zijn komst wisselt Mortensen dit seizoen goede en minder goede momenten af. Extra concurrentie zou hem kunnen helpen om zijn niveau op te krikken.
Ook in augustus kwam dat dossier opnieuw ter sprake, na de degelijk gestarte competitie van de Rouches. Er was toen nog tijd in de transferperiode om een concurrent voor de ex-speler van Lyngby aan te trekken. Standard koos ervoor om dat niet te doen, maar de individuele prestaties van de 22-jarige linksachter hebben die analyse intussen niet tegengesproken.
Standard krijgt werk op beide flanken
Wilmots zal die situatie deze winter vermoedelijk alsnog willen rechtzetten. Noa Sy lijkt nog niet klaar om zich definitief in de A-kern te nestelen, terwijl Tobias Mohr ondanks zijn inzet geen geruststellende flankverdediger is op wie Standard structureel kan bouwen. Dimitri Lavalée kan er eveneens spelen, maar het is niet zijn favoriete positie. De ex-verdediger van Sturm Graz heeft bovendien eerst nog af te rekenen met zijn fysieke problemen.
De zware blessure van Marlon Fossey maakt de zoektocht nog dringender. De knie van de Amerikaan draaide woensdag op training weg bij een onschuldig ogende fase. Binnen de club werd meteen gevreesd voor een kruisbandruptuur. Daardoor lijkt de sportief directeur in januari zowel op links als op rechts een versterking te moeten zoeken.
De vermoedelijke opstellingen van Standard en Beveren
Goed nieuws voor Standard: Matthieu Epolo staat vrijdagavond normaal opnieuw onder de lat tegen Beveren. De doelman is hersteld van zijn hersenschudding en keert terug in de basis. Vincent Euvrard moet uiteraard wel verder zonder Marlon Fossey.
De rechtsachter is uitgeschakeld met een kruisbandruptuur. Henry Lawrence lijkt zijn logische vervanger op de rechterflank van de defensie. Centraal worden Ibe Hautekiet en Ibrahim Karamoko verwacht, terwijl Gustav Mortensen de positie op links voor zijn rekening zou nemen.
Nsimba als aanspeelpunt bij Standard?
Op het middenveld rekent Standard vermoedelijk opnieuw op Alexis Trouillet en Rayan Touzghar. De grote vraag is hoe Euvrard zijn ploeg verder wil schikken. Kiest hij voor extra controle met Ryan Fosso als derde middenvelder, of houdt hij vast aan de opstelling met twee spitsen die hij ook tegen Kortrijk gebruikte?
Adnane Abid wordt op de linkerflank verwacht, Salieu Drammeh op rechts. Voorin zijn er meerdere opties, maar Bruny Nsimba lijkt door zijn profiel als targetspits een sterke kandidaat voor een basisplaats. Andi Zeqiri zou dan het best bij hem aansluiten als tweede aanvaller.
Vermoedelijke opstellingen van Standard en Beveren
Standard: Epolo - Lawrence, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Trouillet, Touzghar - Drammeh, Abid - Zeqiri, Nsimba
Beveren: Schenk - Jans, Boone, Godeau, Janssens - Condé, Dewaele - Verschueren, Bruls, Lokesa - Olatunji
Cercle Brugge stelde zijn trainer voor
De coach van Cercle Brugge wenste iedereen een goede avond bij zijn aankomst op Jan Breydel. Dat maakt meteen duidelijk dat hij er werk wil van maken bij De Vereniging. "Ik ben altijd op zoek naar een project. Met Thiago Scuro en Luciano Murchio vind ik hier een gouden driehoek. We delen dezelfde filosofie en principes. Daarom ben ik hier."
"De data tonen dat we een sterke ploeg hebben. We moeten daarin vertrouwen en dat spel spelen, maar wel met goede richtlijnen en vanuit een duidelijke organisatie. Zowel met als zonder bal. De basis is solide, nu gaan we verfijnen", was hij alvast hoopvol op de persconferentie - genotuleerd door Sporza.
‘Antwerp heeft nieuwe pion in huis gehaald met verleden bij Belgische voetbalbond’
Antwerp versterkt zijn dagelijkse bestuur. Na de komst van financieel directeur Pascal Platteau, die overkwam van Cercle Brugge, haalt het nu volgens Gazet van Antwerpen Jan Pauwels aan boord. Pauwels was de voorbije tien jaar aan de slag bij Nike, voornamelijk als Human Resources business partner en director.
Voordien was hij ook vier jaar lang Human Resources Director bij de voetbalbond. Nu lijkt hij dus op weg naar een vergelijkbare job bij Royal Antwerp FC. Op die manier blijven ze bij The Great Old ook aan een nieuwe structuur werken.
Jonge Belgische komt optreden op diverse wedstrijden
"Als er één ding is dat muziek en voetbal gemeen hebben, dan is het wel dat ze ons kunnen verenigen. Daarom komt 'Square One' binnenkort naar een voetbalstadion bij jou in de buurt met een aantal akoestische sets – tot dan!"
Met die woorden kondigde Alice Mae aan dat ze de komende weken nog meermaals te zien zal zijn rond een Belgisch voetbalstadion. Op 21 oktober was ze al te vinden op Jan Breydel voor Club Brugge - Lens, binnenkort zal ze er zijn in het Koning Boudewijnstadion voor België - Italië en ook tijdens KV Mechelen - Union SG en voor de vrouwen van OH Leuven tegen Chelsea zal ze present tekenen.
Speler Anderlecht mee in selectie Marokko
Ali Maamar is opgenomen in de selectie van Marokko voor de interlands tegen Niger van later deze maand. De speler van RSC Anderlecht ziet op die manier zijn prestaties beloond worden met een selectie voor het nationale elftal.
Abid van Standard zat ook in de voorselectie, maar heeft het uiteindelijk niet gehaald. Op die manier is voor hem de keuze tussen de Leeuwen van de Atlas en de Rode Duivels nog niet helemaal beklonken. Bij de komende selecties zal er natuurlijk nog steeds met een vergrootglas naar hem gekeken worden, een keuze dringt zich op.
لائحة منتخبنا الوطني لخوض مباراتي النيجر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 🔛 Our National Team squad for the two AFCON 2027 qualifying matches against Niger 🇳🇪 #DimaMaghrib 🇲🇦 https://t.co/5CQTq5XAws— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 4, 2026
KAA Gent wil 'Burgess-complex' meteen van zich afschudden
Een Burgess-complext vermijden? Dat is wat KAA Gent wil doen. "De beste manier om dat meteen achter ons te laten is om zo snel mogelijk te winnen. Ik vond het belangrijk dat we zondag de knop snel konden omdraaien. De groep heeft zijn ware gezicht getoond in Lommel", is Rik De Mil duidelijk bij Sporza.
Volgens hem zal het geen makkelijke wedstrijd worden in Finland, waar om zal moeten worden gegaan met een halfleeg stadion en kunstgras in toch best koude omstandigheden. "Maar dat mogen sowieso geen redenen zijn om ons achter te verschuilen", aldus nog de T1 van KAA Gent.
Is Trouillet de 'nieuwe Trebel'?
Hoewel hij doorgaans als nummer 6 wordt uitgespeeld, beschikt Alexis Trouillet duidelijk over heel wat voetballend vermogen. Dat blijkt meteen uit zijn balaannames en zijn vermogen om snel de juiste informatie op te pikken. "Daar zit ongetwijfeld een aangeboren aspect in", vertelde hij daarover op zijn persconferentie. "Bepaalde kwaliteiten heb je van nature. Maar ik werk er ook heel hard aan."
Als defensieve middenvelder neemt Trouillet een sleutelrol op in het systeem van Vincent Euvrard. "Op mijn positie moet je alles heel snel zien, want als je een moment te laat bent, is dat rampzalig", aldus de speler die zijn opleiding genoot bij Stade Rennais.
"Je moet wel de juiste balans vinden: snel situaties lezen, zonder overhaast te handelen. Is dat mentaal? Ja, maar het is ook technisch, want je voeten moeten volgen. Als je iets ziet, maar het vervolgens niet kunt uitvoeren, wordt het moeilijk", glimlachte Alexis Trouillet. "Je moet voortdurend informatie opnemen en daarna zo snel mogelijk beslissen."
Kent Alexis Trouillet Trebel en Vainqueur?
Van een verdedigende middenvelder wordt vandaag verwacht dat hij ook kan voetballen, maar bij Standard blijft strijdlust een onmisbare eigenschap. "Ik ben altijd een vrij agressieve speler geweest, iemand die alles geeft op het veld. Het defensieve werk ligt me. Je moet de defensie ontlasten, en middenvelders als Vitinha, Pedri en Verratti doen dat ook. Daar wordt misschien minder over gesproken omdat het minder spectaculair is, maar het hoort bij deze positie."
Daarnaast wil Trouillet ook ruimte houden voor zijn instinct. "Op training werken we bepaalde zaken uit, zodat we referentiepunten hebben. Maar op het veld is er de realiteit van het moment. Sommige dingen moeten op instinct gebeuren", vindt de geboren Saint-Priest-en-Jarez. "De coach weet dat en laat me die vrijheid."
Die combinatie van fysieke kracht en voetbalintelligentie doet denken aan twee voormalige publiekslievelingen op Sclessin: Adrien Trebel en William Vainqueur. "Trebel ken ik vooral omdat we veel gemeenschappelijke kennissen hebben. Hij is een goede speler. De andere speler die jullie noemen, ken ik minder goed", gaf Alexis Trouillet toe.
Saibari krijgt mooie erkenning
Ismael Saibari zette zijn eerste stappen in het Belgische jeugdvoetbal en groeide via PSV uit tot een sterkhouder bij Marokko. Na zijn transfer naar Bayern München staat de 25-jarige middenvelder nu ook op de shortlist voor de Afrikaanse Ballon d'Or, samen met onder anderen Achraf Hakimi, Sadio Mané en Brahim Díaz.
De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft woensdag de tien kanshebbers bekendgemaakt voor de prijs van Afrikaans Voetballer van het Jaar 2026, ook wel de Afrikaanse Ballon d'Or genoemd. Titelverdediger Achraf Hakimi is opnieuw van de partij, net als enkele grote namen uit het Europese voetbal. Opvallend vanuit Belgisch perspectief: ook Ismaël Saibari, die onder meer bij Anderlecht en KRC Genk werd opgeleid, behoort tot de genomineerden.
De winnaar wordt op 7 december bekendgemaakt in Lagos, Nigeria, tijdens de CAF Awards.
De genomineerden
-
Amad Diallo (Ivoorkust – Manchester United)
-
Yoane Wissa (DR Congo – Newcastle)
-
Antoine Semenyo (Ghana – Manchester City)
-
Ismaël Saibari (Marokko – Bayern München)
-
Achraf Hakimi (Marokko – PSG)
-
Brahim Díaz (Marokko – Real Madrid)
-
Ismaïla Sarr (Senegal – Crystal Palace)
-
Pape Gueye (Senegal – Villarreal)
-
Sadio Mané (Senegal – Al-Nassr)
-
Teboho Mokoena (Zuid-Afrika – Mamelodi Sundowns)
KVC Westerlo opent rouwregister voor Toni Brogno
KVC Westerlo pakt deze week uit met een rouwregister voor gewezen speler Toni Brogno. De gewezen topschutter overleed dinsdag op 53-jarige leeftijd. "Wie zijn familie een hart onder de riem wil steken, een mooie herinnering wil delen of enkele warme woorden wil achterlaten, kan deze week terecht in onze fanshop", klinkt het bij De Kemphanen. Een heel mooi gebaar van het team, zoveel is duidelijk. Het team geeft ook aan welke uren het mogelijk is om te komen tekenen.
Openingsuren fanshop:
Woensdag 4/11: 14u – 18u
Donderdag 5/11: 14u – 20u
Vrijdag 6/11: 10u – 13u & 14u – 18u
Zaterdag 7/11: 10u – 12u & 14u-16u
Hoopvolle berichten uit Union SG
David Hubert gaf in aanloop naar de wedstrijd in de Europa League tegen Celta de Vigo tekst en uitleg over de medische situatie bij Union SG. De coach kan opnieuw op steeds meer spelers rekenen. “Behalve Kevin Mac Allister, Mateo Biondic en Ondrej Kricfalusi is iedereen aanwezig en zal iedereen trainen. Voor sommigen gebeurt dat individueel.”
Na de recente terugkeer van Adem Zorgane, Kevin Rodriguez en Ross Sykes sluiten dus nog meer spelers aan bij de groep. Rob Schoofs is wel nog niet inzetbaar. “Hij is er, maar traint slechts gedeeltelijk mee. Hij zal nog niet op het wedstrijdblad staan. Ilan herstelt goed.”
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 11 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.
Alexis Trouillet was de Chinese vrijwilliger op de persconferentie van Standard deze woensdag: "Als we een antwoord hadden op onze onregelmatigheid, dan zouden we meteen de juiste zaken invoeren om opnieuw de resultaten van het begin van het seizoen te halen", aldus de Fransman op zijn persconferentie. In zijn woorden klonk vooral vermoeidheid door.
"We werken goed op training. Elke dag proberen we als groep de nodige inspanningen te leveren om de situatie om te draaien", verzekert Trouillet. "We stellen onszelf ook veel vragen, want we willen de resultaten behalen die we nodig hebben."
Een reeks die Standard moest lanceren
Op papier leek het programma nochtans geschikt om opnieuw vertrouwen te tanken. Standard ontving Kortrijk en Beveren op Sclessin, waarna een verplaatsing naar Lommel volgt. De realiteit oogt minder rooskleurig: Beveren wipt vrijdag voorbij de Rouches bij winst, terwijl Lommel momenteel hoger staat in het klassement.
"Elke wedstrijd was er een die we moesten winnen. Zeker in onze positie moet je elke match ernstig benaderen", nuanceert Trouillet. "Natuurlijk is het niet gemakkelijk, maar we gaan door. Of alles wat extern wordt gezegd ons raakt? Nee. We blijven gefocust op wat we zelf moeten doen. Op wat er buiten de club gebeurt, hebben we geen vat. Moeilijke periodes horen nu eenmaal bij voetbal."
Trouillet begrijpt ongeduld van Standard-supporters
De spelers proberen de rust te bewaren, maar de druk vanuit de tribunes neemt logischerwijs toe. De supporters van Standard verwachten meer van een club met zo'n geschiedenis en uitstraling, beseft ook Trouillet.
"We kennen het publiek van Standard en de verwachtingen bij een club met zo veel prestige. Wanneer je hier tekent, weet je waaraan je begint", zegt hij. De vergelijking met Olympique Marseille wordt vervolgens opgeworpen. "Ik weet niet of je die vergelijking kunt maken, want Marseille is natuurlijk ook een enorme club. Maar Standard is een speciale club. De mensen hier zijn heel oprecht en verwachten veel van jou. Als het niet goed gaat, zeggen ze dat ook. Dat is tegelijk de kracht van deze club."
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief