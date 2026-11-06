Bondsparket vangt bot: Union krijgt goed nieuws

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Bondsparket vangt bot: Union krijgt goed nieuws
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Dylan Aquino mist alleen de wedstrijd tegen KRC Genk. De schorsing van de Union-speler werd vrijdag bevestigd, ondanks het beroep van het Bondsparket.

Dylan Aquino wordt na zijn uitsluiting tegen Beveren slechts voor één wedstrijd geschorst. Het Bondsparket was in beroep gegaan om een zwaardere straf te verkrijgen, maar kreeg geen gelijk. Vrijdag bleef de straf voor de speler van Union Saint-Gilloise dan ook ongewijzigd.

Alleen tegen Genk aan de kant

De Argentijn moet zondag de wedstrijd tegen KRC Genk missen. Hij kreeg daarnaast één wedstrijd schorsing met uitstel, maar kan na de interlandbreak opnieuw in actie komen. De verplaatsing naar Kortrijk wordt zijn eerste mogelijke wedstrijd.

Aquino kreeg rood tijdens de verplaatsing naar de Freethiel. Hij was bij de rust ingevallen, maar werd later van het veld gestuurd nadat hij ongewild met zijn studs op de enkel van Elohim Kaboré was terechtgekomen.

Bondsparket vangt bot

Het Bondsparket had aanvankelijk drie speeldagen schorsing gevorderd, waarvan twee effectief. Het Disciplinaire Comité herleidde die sanctie tot één effectieve speeldag, aangevuld met één wedstrijd uitstel. Die beslissing kon het Bondsparket niet overtuigen.


Het dossier werd vrijdag opnieuw behandeld, maar zonder gevolgen voor Aquino. Union kan na de interlandbreak dus weer op de Argentijn rekenen.

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