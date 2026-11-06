Hein Vanhaezebrouck krijgt eindelijk gelijk, Van Bommel doet eindelijk wat hij al jaren roept

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck krijgt eindelijk gelijk, Van Bommel doet eindelijk wat hij al jaren roept
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Hugo Cuypers (29) mag zich eindelijk Rode Duivel noemen. De spits van het Mexicaanse CF Monterrey is door Mark van Bommel opgenomen in de selectie en krijgt zo zijn eerste kans bij de Belgische nationale ploeg. Een oproeping die voor Hein Vanhaezebrouck allerminst als een verrassing komt. De voormalige trainer van AA Gent pleitte al jarenlang voor een plaats van Cuypers bij de nationale ploeg.

Vanhaezebrouck zag het potentieel van zijn voormalige spits al toen die nog in België actief was. Ook nadat Cuypers in januari 2024 naar Chicago Fire vertrok, bleef hij een kandidaat voor de Rode Duivels. Volgens Vanhaezebrouck had de aanvaller eigenschappen die in de nationale ploeg bijzonder nuttig konden zijn.

Vanhaezebrouck bleef overtuigd van zijn kwaliteiten

Toen de WK-selectie van Rudi Garcia ter sprake kwam, maakte Vanhaezebrouck zijn standpunt nog eens duidelijk. “Cuypers kan in verschillende systemen spelen. Die gast gaat er altijd volledig voor. Ook als Lukaku op het veld staat. Zet er Cuypers naast en je weet dat hij keihard voor Lukaku gaat werken. Druk zetten, ballen recupereren, Lukaku zal het graag hebben”, klonk het toen bij Het Nieuwsblad.

De analist wees niet alleen op zijn werkkracht, maar ook op zijn neus voor doelpunten. “Een type als Hugo Cuypers maakt uit vier kansen twee doelpunten”, stelde hij. Het waren argumenten die hij al vaker had aangehaald, maar een selectie bleef tot nu toe uit.

Van Bommel kiest voor extra spits met oog op Lukaku

Van Bommel heeft nu wel een plaats voor hem gevonden. De bondscoach keek daarbij ook naar de specifieke noden van zijn selectie. Romelu Lukaku staat op één gele kaart van een schorsing en zou bij een nieuwe boeking tegen Turkije de wedstrijd tegen Italië missen. Daarom wilde Van Bommel een extra spits achter de hand hebben.

“Cuypers maakt overal zijn doelpunten. Het totaalpakket is belangrijk. Ik wil hem een volle week zien”, verklaarde de bondscoach. Loïs Openda is door een kuitbeenbreuk niet beschikbaar, terwijl Matias Fernandez-Pardo na een lange ziekteperiode nog niet voldoende ritme heeft. Met Charles De Ketelaere is er uiteraard nog een concurrent voor Lukaku.

Cuypers blijft intussen scoren in Mexico. Na zijn periode bij Chicago Fire, waar hij plaats moest ruimen voor de komst van Robert Lewandowski, vond hij bij CF Monterrey een nieuwe uitdaging. In de Liga MX Apertura maakte hij zes doelpunten in dertien competitiewedstrijden. Zijn eerste selectie voor de Rode Duivels is daarmee de beloning voor een traject waarop Vanhaezebrouck al jaren wees.

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