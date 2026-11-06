Kevin De Bruyne krijgt plots de volle laag bij Napoli: “Hij voelt zich superieur”

Kevin De Bruyne is plots in het oog van de storm beland bij Napoli. Na de zware Europese nederlaag tegen Porto kwam Matteo Politano met opvallende kritiek op de mentaliteit binnen de ploeg. Volgens voormalig aanvaller Paolo Di Canio viseerde de Italiaan daarbij mogelijk één specifieke ploegmaat: onze landgenoot De Bruyne.

Politano liet na de nederlaag verstaan dat het telkens dezelfde spelers zijn die na tegenvallende resultaten hun verantwoordelijkheid opnemen en voor de camera's verschijnen. Di Canio vermoedt dat die uitspraak niet zomaar algemeen bedoeld was. In de studio van Sky Sport wees hij nadrukkelijk naar De Bruyne als mogelijke bestemmeling van de kritiek.

Di Canio noemt expliciet de naam van De Bruyne

“Hij had het rechtstreeks tegen iemand en daar ben ik van overtuigd”, analyseerde Di Canio. Volgens hem ging Politano niet over Scott McTominay of Rasmus Højlund, omdat die volgens de oud-spits wel alles geven voor de ploeg. “Misschien richt je je tot iemand van wie je vindt dat hij zich niet goed gedraagt en die zich superieur voelt aan de omgeving waarin hij terechtgekomen is.”

Vervolgens maakte Di Canio zijn verdenking expliciet. “Ik heb mijn naam: De Bruyne. Misschien zullen ze het tegenspreken, maar dat is de naam die bij mij opkomt.” Het gaat dus om de persoonlijke interpretatie van de Italiaanse analist, niet om een bevestiging dat Politano daadwerkelijk op de Rode Duivel doelde.

“De anderen werken zich kapot, KDB niet”

Di Canio had bovendien weinig begrip voor wat hij als de houding van De Bruyne omschrijft. “De anderen werken zich allemaal kapot, zetten zich in en maken niemand het leven zuur. KDB doet dat niet.”

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De kritiek komt op een bijzonder gevoelig moment voor Napoli. De zware nederlaag tegen Porto heeft de discussie over de vorm en de sfeer binnen de ploeg opnieuw aangewakkerd. De Bruyne, die met grote verwachtingen naar Italië trok, krijgt nu ook persoonlijk een deel van die storm over zich heen.