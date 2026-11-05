Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Analist maakt Kevin De Bruyne helemaal af: "Hij is destructief"
Foto: © Photonews

Kevin De Bruyne beleefde een bijzonder frustrerende avond bij Napoli. Tijdens de zware nederlaag tegen Porto liep de spanning hoog op en kreeg de Rode Duivel het op het veld aan de stok met ploegmaat Lorenzo Lucca. De beelden van het incident gingen rond in Italië en krijgen nu ook een opvallend staartje.

De Bruyne verloor tijdens een aanvallende actie de bal en richtte zich vervolgens tot Lucca, alsof hij hem tot kalmte wilde aanmanen. De Italiaanse spits reageerde bijzonder bits: “Waarom praat je? Ga weg en hou je mond.” Hij maakte daarbij ook een gebaar richting de kleedkamer, alsof hij de discussie na de wedstrijd wilde voortzetten.

Kritiek van vertrouweling van Conte

De rel bleef niet onopgemerkt. Massimo Brambati, een voormalige voetballer en vriend van Napoli-trainer Antonio Conte, besprak de situatie op Radio Marte. Hij had daarbij ook stevige kritiek op De Bruyne. “Kevin was en is een buitengewone speler, maar hij moet fysiek top zijn om te brengen wat van hem verwacht wordt.”

Brambati vindt bovendien dat de Belg meer oog moet hebben voor het collectief. “Hij moet meer aan het team en Napoli denken, en minder aan zichzelf. Hij moet proberen te helpen en constructief te zijn, niet destructief.” De analist ging zelfs nog een stap verder: volgens hem heeft De Bruyne vorig seizoen al bewezen dat hij eerder destructief dan constructief kan zijn.

Spanning bij Napoli loopt verder op

Ook Lucca moest het ontgelden bij Brambati. De Italiaan noemde de spits geen aanwinst die het niveau van Napoli haalt en stelde dat er bij de club meer nodig is dan alleen technische kwaliteiten of scorend vermogen. Professionaliteit en nederigheid zijn volgens hem minstens even belangrijk.

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Het incident past in een bijzonder gespannen periode bij Napoli. Na de zware nederlaag tegen Porto kwamen ook Matteo Politano en Scott McTominay met opmerkingen die vragen opriepen over de sfeer binnen de spelersgroep. De kritiek op elkaar en de beelden van de confrontatie tussen De Bruyne en Lucca voeden het beeld van een ploeg waarin de frustraties steeds nadrukkelijker naar boven komen.

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