De Bilde staalhard voor RSC Anderlecht: "Geen topclub meer"

RSC Anderlecht heeft in de heenwedstrijd van de voorronde van de Europa League 1-1 gelijkgespeeld in en tegen het Zweedse Hammarby. Aan paars-wit om volgende week het Europees avontuur nog minstens voor eventjes te laten duren in de Europa League, al is er ook de nodige kritiek op het instituut.

De cijfers van RSC Anderlecht de voorbije tien seizoenen? Die zijn niet meteen om over naar huis te schrijven. De laatste prijs werd in 2017 gepakt, met de titel onder Weiler en de Supercup enkele maanden later.

Sindsdien pakte paars-wit geen enkele titel meer, ook geen tweede plaats meer of voorrondes voor de Champions League. Drie derde plaatsen, drie vierde plaatsen, een zesde, een achtste en zelfs een elfde stek in de competitie.

Is Anderlecht zijn statuut van Belgische topclub kwijt?

En in Europa verliep het eigenlijk niet veel beter voor paars-wit. Na de Champions League van 2017-2018 ging het bergaf. Een kwartfinale in de Conference League (2022-2023) en twee keer de groepsfase van de Europa League (2018-2019 en 2024-2025), maar ook drie jaar zonder Europees voetbal en twee keer uitgeschakeld in de voorrondes – waaronder vorig seizoen.

“Neen, dan ben je geen topclub meer. Vorig jaar heb ik voor mezelf uitgemaakt dat het te lang duurt en dat de spiraal te lang bezig is. Je bent nog een naam en een instituut als topclub, maar je bent het niet meer in prestaties”, aldus Gilles De Bilde bij VTM2.





“Ook in België. Als je als Anderlecht zijnde geen prijzen pakt, dan ben je geen topclub. Het is tien jaar geleden, dan kan je daar niet meer van spreken. Kijk naar wat er vorig jaar gebeurd is en toen waren al die namen zoals Stroeykens, Verschaeren en Hazard er nog … Het is een nieuw seizoen, een frisse wind en dus moeten we hoopvol blijven.” Aan RSC Anderlecht om de komende maanden en jaren te laten zien dat ze er wél nog kunnen staan.