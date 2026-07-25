Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Genk kan zich opmaken voor biedoorlog: AC Milan kijkt uit naar vers geld voor Karetsas
Foto: © photonews
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Konstantinos Karetsas blijft één van de meest gegeerde jonge spelers van Europa. De spelmaker van KRC Genk staat al maanden op de radar van Borussia Dortmund en AC Milan, maar vooral de Italiaanse topclub lijkt momenteel afhankelijk van één cruciale transfer om de strijd echt aan te gaan.

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is Karetsas één van de absolute topprioriteiten van Milan. De Rossoneri zijn overtuigd van de kwaliteiten van de pas 18-jarige Belgisch-Griek en zien in hem een speler die perfect past binnen de toekomstvisie van de club.

Karetsas zelf zou een overstap naar de Serie A bovendien wel zien zitten. Toch dreigt Borussia Dortmund voorlopig met de buit aan de haal te gaan.

Dortmund zet druk op Genk

De Duitse topclub heeft de voorbije dagen opnieuw een delegatie naar België gestuurd om de onderhandelingen met Racing Genk te versnellen. Volgens Bild voerden sportief directeur Lars Ricken en technisch directeur Ole Book gesprekken met de Limburgers om een akkoord dichterbij te brengen.

Genk houdt voorlopig echter vast aan zijn vraagprijs. De Belgische vicekampioen wil 35 miljoen euro gegarandeerd ontvangen, aangevuld met nog eens 5 miljoen euro aan bonussen. Dortmund zou zijn initiële bod ondertussen al hebben verhoogd, maar een definitief akkoord is er nog niet.

Dat betekent niet dat de Duitsers stilzitten. Integendeel, Borussia heeft momenteel een belangrijk voordeel op de concurrentie.

Milan wacht op miljoenen van Leão

Waar Dortmund meteen kan toeslaan, moet AC Milan eerst financiële ruimte creëren. Volgens de Italiaanse berichtgeving is de transfer van Rafael Leão de sleutel tot een mogelijke komst van Karetsas.

De Portugese flankaanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Fenerbahçe. De Turkse topclub zou Leão een lucratief contract hebben voorgesteld ter waarde van ongeveer acht miljoen euro netto per seizoen, aangevuld met bonussen die kunnen oplopen tot twaalf miljoen euro.

Een transfer is echter nog niet rond. Fenerbahçe moet eerst verschillende buitenlandse spelers verkopen om plaats te maken in de selectie. Zolang dat niet gebeurt, kan Milan de miljoenen van een eventuele verkoop niet investeren in Karetsas.

Karetsas wil duidelijkheid

Ondertussen wil ook de speler zelf niet eindeloos wachten. Karetsas beseft dat het moment is aangebroken om de volgende stap in zijn carrière te zetten. De middenvelder voelt zich aangetrokken tot de Serie A en ziet een overstap naar Milan zitten, maar wil ook snel duidelijkheid over zijn toekomst.

Net daar schuilt het gevaar voor de Italianen. Als Milan niet snel kan doorpakken, dreigt Dortmund zijn kans te grijpen. De Bundesliga-club beschikt momenteel over meer financiële slagkracht en kan sneller handelen dan de Rossoneri.

Milan geeft de strijd niet op

Toch blijft de Italiaanse topclub optimistisch. Eigenaar Gerry Cardinale bracht de voorbije dagen een bezoek aan Milanello en besprak samen met coach Rúben Amorim de transferplannen voor de komende weken. Daarbij zou opnieuw bevestigd zijn dat Karetsas perfect binnen het sportieve project past.

Milan wil zich wel niet laten meeslepen in een biedoorlog. De club investeerde deze zomer al ongeveer 100 miljoen euro in versterkingen en wil financieel verantwoord blijven werken.

Als Leão vertrekt, kan Milan vol in de aanval gaan voor Karetsas. Blijft die transfer uit, dan lijkt Borussia Dortmund de beste papieren te hebben om het goudhaantje van KRC Genk weg te plukken.

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