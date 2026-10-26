Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"
Foto: © photonews

De wedstrijd tussen KRC Genk en Standard stond bol van de spanning, suspens en rode kaarten. En daar was achteraf toch ook wel een en ander over te vertellen. Ook Serge Gumienny liet zich uit over de zaak en was daarbij kristalhelder: Jasper Vergoote maakte geen goede beurt.

Aernout Van Lindt

Gumienny laat zich ook uit over situatie met Vanwesemael

Ook over de uitsluiting van Vanwesemael van STVV bij Club Brugge had Gumienny nog wat te zeggen: "Robert-Jan Vanwesemael mag dan wel vol onbegrip de bus op gestapt zijn in Brugge na die tweede gele kaart, hij sjarelt nochtans vooral zichzelf in de bewuste fase. Als trainer zou ik daar niet blij mee zijn."

"Er was frustratie na wat gedribbel van Diakhon. Ja, dan is er die duw van Muja, waardoor Diakhon tot bij Vanwesemael komt. Maar als je op dat moment zelf al met geel staat, moet je absoluut geen duw bijgeven."

De wedstrijd tussen KRC Genk en Standard stond bol van de spanning, suspens en rode kaarten. En daar was achteraf toch ook wel een en ander over te vertellen. Ook Serge Gumienny liet zich uit over de zaak en was daarbij kristalhelder: Jasper Vergoote maakte geen goede beurt.

Jasper Vergoote had geen makkelijke namiddag in de CEGEKA-Arena, zoveel was duidelijk. Meer zelfs: met alle rode kaarten en andere suspens beleefde hij zelfs een lastige dag. Dat zag ook gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny.

Wat te zeggen van de rode kaarten in Genk - Standard?

Die wond er dan ook allerminst doekjes om in Het Belang Van Limburg: "Ref Vergoote floot in de Europa League. Als de UEFA de fases met de rode kaarten in KRC Genk-Standard had meegemaakt, zou men daar niet mee hebben kunnen lachen, vrees ik."

"Vooral als je de fase met Epolo en die van Heymans naast elkaar zet, ook al zijn het twee totaal verschillende acties. Bij Epolo trok Vergoote direct rood. Dus hij oordeelde dat dit een open doelkans was, waar ik fors aan twijfel."

Jasper Vergoote beleefde een moeilijke match in Genk - Standard

Bij Heymans trok Vergoote dan weer eerst geel, terwijl dat volgens Gumienny wel degelijk direct rood had moeten zijn. De VAR greep - gelukkig voor Vergoote om het niet nog erger te maken - wel meteen in en maakte er rood van.

Lees ook... Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Het valt nog af te wachten welke wedstrijd Jasper Vergoote volgende week zal mogen/moeten fluiten. Sowieso zal er druk op de ketel liggen, want met oog op zijn werk bij de UEFA is het van tel om ook in eigen land goed te blijven fluiten.

4 reacties
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KRC Genk
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Serge Gumienny
Jasper Vergoote

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