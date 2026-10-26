Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

De wedstrijd tussen KRC Genk en Standard stond bol van de spanning, suspens en rode kaarten. En daar was achteraf toch ook wel een en ander over te vertellen. Ook Serge Gumienny liet zich uit over de zaak en was daarbij kristalhelder: Jasper Vergoote maakte geen goede beurt.