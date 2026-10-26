Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

Matthieu Epolo beleefde tegen Racing Genk een dramatische passage van vijf minuten: eerst ging hij in de fout bij de openingstreffer, daarna volgde een rode kaart. Volgens Genk-doelman Lucca Brughmans speelde de laagstaande zon mogelijk mee, en die uitleg valt niet zomaar weg te wuiven.

Matthieu Epolo kende zondag een bijzonder moeilijke eerste helft op het veld van Racing Genk. De doelman van Standard moest eerst de openingstreffer toestaan en kreeg amper vijf minuten later rood na een botsing met Rafiu Durosinmi. Voor de Congolees, nochtans een van de betere Rouches sinds de start van het seizoen, waren het vijf minuten om snel te vergeten.

Epolo verantwoordelijk bij Genk-goal

Bij de openingsgoal van Genk stond Junya Ito moederziel alleen in de kleine rechthoek. De bal belandde vervolgens aan de eerste paal, een zone waar Standard bewust geen verdediger had gezet. Volgens trainer Vincent Euvrard lag die keuze bij zijn doelman.

"Hij is degene die niemand aan de eerste paal wil", verklaarde Euvrard achteraf op zijn persconferentie. "Dan moet hij die ballen ook zelf verwerken." Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Standard kwetsbaar oogt bij stilstaande fases, en ook tegen Genk betaalden de Luikenaars daar meteen voor.

Lucca Brughmans wijst naar de zon

Even later liep het helemaal mis voor Epolo. Hij werd bij zijn interventie wel onvrijwillig geraakt met de knie van Durosinmi, maar zijn uitkomen was niet onder controle. De Standard-doelman kwam te laat en scheidsrechter Jasper Vergoote had weinig andere keuze dan rood te trekken.

De bezorgdheid om Epolo was groot na de botsing, maar de keeper hield er uiteindelijk geen zware blessure aan over. Hij was even groggy, maar kon medisch gerustgesteld worden.



Lees ook... Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk›

Na afloop gaf Lucca Brughmans, de jonge Genk-keeper die al eigendom is van Liverpool maar nog tot het einde van het seizoen wordt uitgeleend aan de Limburgers, een opvallende mogelijke verklaring. "Het leek alsof hij last had van de zon", zei Brughmans over de fase die tot de uitsluiting leidde.

Een excuus zoeken in de zon klinkt misschien makkelijk, maar de omstandigheden spreken de theorie niet helemaal tegen. Epolo speelde in de eerste helft met de felle middagzon recht in het gezicht en leek daar vanaf de aftrap hinder van te ondervinden.

Probleem dook ook al op tegen Charleroi

De doelman had bij de start van de wedstrijd zelfs een pet in zijn doel gelegd. Tijdens enkele verdedigende stilstaande fases zette hij die op, om ze later opnieuw af te doen nadat een uittrap in de tribune was beland. Het leek erop dat Epolo niet alleen moeite had met het zonlicht, maar ook geen optimaal gevoel had bij de pet. Mogelijk zat die niet goed vast of beperkte ze zijn zicht.

Toen hij uit zijn doel stormde richting Durosinmi, droeg hij de pet niet. Epolo schatte de looplijn van de Genk-spits verkeerd in en kwam daardoor te laat in het duel.

Het voorval doet denken aan de thuiswedstrijd tegen Charleroi, twee weken eerder. Ook die partij begon om 13.30 uur. Epolo beoordeelde toen een vrije trap van Pflücke, die nog werd gedevieerd door Keita, verkeerd. In het laatste halfuur speelde hij vervolgens wel met een pet. Wellicht lag die daarom zondag al klaar in zijn doel in Genk.

De zon kan dus een rol hebben gespeeld in zijn fout en de daaropvolgende rode kaart, maar Epolo zal zich er niet achter kunnen verschuilen. Beide ploegen kregen met dezelfde omstandigheden af te rekenen. Standard speelt pas opnieuw om 13.30 uur in de Clasico tegen Anderlecht op 20 december. Tegen dan zullen Epolo en de technische staf een betrouwbaardere oplossing willen vinden.