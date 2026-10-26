Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
| Reageer
Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring
Foto: © photonews

Matthieu Epolo beleefde tegen Racing Genk een dramatische passage van vijf minuten: eerst ging hij in de fout bij de openingstreffer, daarna volgde een rode kaart. Volgens Genk-doelman Lucca Brughmans speelde de laagstaande zon mogelijk mee, en die uitleg valt niet zomaar weg te wuiven.

Matthieu Epolo kende zondag een bijzonder moeilijke eerste helft op het veld van Racing Genk. De doelman van Standard moest eerst de openingstreffer toestaan en kreeg amper vijf minuten later rood na een botsing met Rafiu Durosinmi. Voor de Congolees, nochtans een van de betere Rouches sinds de start van het seizoen, waren het vijf minuten om snel te vergeten.

Epolo verantwoordelijk bij Genk-goal

Bij de openingsgoal van Genk stond Junya Ito moederziel alleen in de kleine rechthoek. De bal belandde vervolgens aan de eerste paal, een zone waar Standard bewust geen verdediger had gezet. Volgens trainer Vincent Euvrard lag die keuze bij zijn doelman.

"Hij is degene die niemand aan de eerste paal wil", verklaarde Euvrard achteraf op zijn persconferentie. "Dan moet hij die ballen ook zelf verwerken." Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Standard kwetsbaar oogt bij stilstaande fases, en ook tegen Genk betaalden de Luikenaars daar meteen voor.

Lucca Brughmans wijst naar de zon

Even later liep het helemaal mis voor Epolo. Hij werd bij zijn interventie wel onvrijwillig geraakt met de knie van Durosinmi, maar zijn uitkomen was niet onder controle. De Standard-doelman kwam te laat en scheidsrechter Jasper Vergoote had weinig andere keuze dan rood te trekken.

De bezorgdheid om Epolo was groot na de botsing, maar de keeper hield er uiteindelijk geen zware blessure aan over. Hij was even groggy, maar kon medisch gerustgesteld worden.

Lees ook... Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Na afloop gaf Lucca Brughmans, de jonge Genk-keeper die al eigendom is van Liverpool maar nog tot het einde van het seizoen wordt uitgeleend aan de Limburgers, een opvallende mogelijke verklaring. "Het leek alsof hij last had van de zon", zei Brughmans over de fase die tot de uitsluiting leidde.

Een excuus zoeken in de zon klinkt misschien makkelijk, maar de omstandigheden spreken de theorie niet helemaal tegen. Epolo speelde in de eerste helft met de felle middagzon recht in het gezicht en leek daar vanaf de aftrap hinder van te ondervinden.

Probleem dook ook al op tegen Charleroi

De doelman had bij de start van de wedstrijd zelfs een pet in zijn doel gelegd. Tijdens enkele verdedigende stilstaande fases zette hij die op, om ze later opnieuw af te doen nadat een uittrap in de tribune was beland. Het leek erop dat Epolo niet alleen moeite had met het zonlicht, maar ook geen optimaal gevoel had bij de pet. Mogelijk zat die niet goed vast of beperkte ze zijn zicht.

Toen hij uit zijn doel stormde richting Durosinmi, droeg hij de pet niet. Epolo schatte de looplijn van de Genk-spits verkeerd in en kwam daardoor te laat in het duel.

Het voorval doet denken aan de thuiswedstrijd tegen Charleroi, twee weken eerder. Ook die partij begon om 13.30 uur. Epolo beoordeelde toen een vrije trap van Pflücke, die nog werd gedevieerd door Keita, verkeerd. In het laatste halfuur speelde hij vervolgens wel met een pet. Wellicht lag die daarom zondag al klaar in zijn doel in Genk.

De zon kan dus een rol hebben gespeeld in zijn fout en de daaropvolgende rode kaart, maar Epolo zal zich er niet achter kunnen verschuilen. Beide ploegen kregen met dezelfde omstandigheden af te rekenen. Standard speelt pas opnieuw om 13.30 uur in de Clasico tegen Anderlecht op 20 december. Tegen dan zullen Epolo en de technische staf een betrouwbaardere oplossing willen vinden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Standard
Matthieu Epolo

Meer nieuws

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

19:40
Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

20:30
Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

17:20
Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

20:45
3
Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

21:31
FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

21:15
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

20:15
Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

21:00
Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

11:40
4
RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

20:00
1
Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

19:24
Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

19:20
1
Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

18:40
1
UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

15:33
10
Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

19:00
1
Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

18:00
1
Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

18:20
Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

17:40
Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

17:00
Meer nieuws over Mathieu Epolo na zijn botsing

Meer nieuws over Mathieu Epolo na zijn botsing

25/10
2
Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

16:40
Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

16:00
1
Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

16:20
Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

15:40
4
Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

15:20
Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

15:00
Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

14:00
2
Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

14:40
Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie Reactie

Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie

13:20
2
🎥 Drama voor Standard: Epolo gaat van de ene blunder naar de andere, pakt rood en heeft veel pijn

🎥 Drama voor Standard: Epolo gaat van de ene blunder naar de andere, pakt rood en heeft veel pijn

25/10
1
Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

13:00
16
Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

13:40
2
Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet Analyse

Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet

12:40
3
Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

12:00
4
Vitor Bruno en Vincent Euvrard onder druk: code rood bij Anderlecht en Standard

Vitor Bruno en Vincent Euvrard onder druk: code rood bij Anderlecht en Standard

09:40
KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

12:06
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

IXL IXL over Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!" IXL IXL over Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit Borak Borak over Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week creve creve over Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 🎥 Rode kaarten voor Genk en Cercle, maar niet voor Anderlecht: waar ligt de lijn? Groen Groen over Union SG - Cercle Brugge: 5-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen" Don Bozhinov Don Bozhinov over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge CringeMedia CringeMedia over Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved