Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

Club Brugge wordt door Massimo Ambrosini naar voren geschoven als een ideale bestemming voor Francesco Camarda. De voormalige aanvoerder van AC Milan vindt dat de jonge Italiaanse spits dringend speelminuten nodig heeft om zijn ontwikkeling niet te laten stagneren. Volgens Ambrosini zou een avontuur in België hem veel meer kunnen opleveren dan nog een seizoen op de bank bij Milan.

Camarda geldt in Italië als een groot talent, maar komt voorlopig amper aan spelen toe. De jonge aanvaller moet bij Milan opboksen tegen de concurrentie en krijgt weinig kansen om zich te bewijzen. Ambrosini vindt dat hij daarom beter voor een andere omgeving had gekozen, waar hij wel regelmatig aan spelen toekomt.

Ambrosini ziet in Club Brugge de ideale omgeving

"Als ik Tresoldi zie, moet ik aan Camarda denken", vertelde Ambrosini bij DAZN. De voormalige middenvelder verwees naar Nicolò Tresoldi, die bij Club Brugge zijn kwaliteiten kan tonen. Volgens hem moet Camarda een vergelijkbare stap zetten om ervaring op te doen en sterker terug te keren.

"Hij had dit jaar niet bij Milan moeten blijven, maar ergens moeten gaan spelen. Niet noodzakelijk in Italië, misschien wel in het buitenland", klinkt het. Ambrosini noemt België en Nederland als mogelijke bestemmingen en wijst Club Brugge expliciet aan als een club waar de spits zich zou kunnen ontwikkelen.

"Hij moet vertrouwen krijgen en groeien"

Ambrosini vindt vooral dat Camarda nood heeft aan een seizoen waarin hij veel wedstrijden speelt. "Hij moet vertrouwen krijgen, groeien en dertig wedstrijden op hoog niveau spelen. Ga ergens spelen, dan kan Milan je later terughalen als een andere speler." Volgens de Italiaan heeft trainen alleen weinig zin als daar nauwelijks speelminuten tegenover staan.



Ook Valon Behrami, die mee aan tafel zat, ziet een probleem. Volgens hem speelt het contract van Camarda mogelijk een rol, omdat clubs in België en Nederland moeite zouden kunnen hebben om zijn loon te betalen.