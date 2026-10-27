Harry Kane wint Gouden Bal en heeft meteen boodschap voor Vincent Kompany

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Harry Kane wint Gouden Bal en heeft meteen boodschap voor Vincent Kompany
Foto: © photonews
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Harry Kane heeft maandagavond de Gouden Bal 2026 gewonnen. De spits van Bayern München mocht in Londen de belangrijkste individuele voetbalprijs ter wereld in ontvangst nemen en reageerde bijzonder gelukkig toen hij op het podium kwam.

“Het is moeilijk om hier woorden voor te vinden”, begon Kane zijn speech. “Dat dit vanavond ook nog eens in Londen gebeurt, maakt het extra speciaal. Ik wil iedereen bedanken die op mij heeft gestemd. Er zitten hier zoveel spelers van wereldklasse, dus dit betekent enorm veel voor mij.”

Kane vergeet Bayern niet

Kane feliciteerde vervolgens ook alle andere genomineerden, maar maakte vooral duidelijk dat hij de onderscheiding niet als een individuele prestatie beschouwt. De Engelsman wees nadrukkelijk naar zijn ploegmaats bij Bayern München, die hem volgens hem voortdurend naar een hoger niveau duwen. Afgelopen seizoen scoorde Kane 73 keer in 65 wedstrijden.

“Zonder mijn ploegmaats bij Bayern had ik dit nooit kunnen bereiken. Iedere week word ik op training gepusht om beter te worden”, vertelde Kane. De spits kende opnieuw een bijzonder productief seizoen en bekroont dat nu met de grootste individuele prijs uit zijn carrière.

Warme boodschap voor Kompany

Het meest emotionele moment van zijn speech kwam er toen Kane zich rechtstreeks tot Vincent Kompany richtte. De Belgische trainer van Bayern ligt momenteel in het ziekenhuis en kon daardoor niet aanwezig zijn tijdens de uitreiking.

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“Aan Vinnie: je ligt momenteel nog in het ziekenhuis, maar ik hoop dat je hier wat energie uit kunt halen”, zei Kane. Daarmee kreeg Kompany op een feestavond voor Bayern toch een bijzondere plaats in de schijnwerpers. Voor Kane werd het een historische avond in eigen land, maar zelfs op zijn grote moment vergat hij zijn trainer niet.

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