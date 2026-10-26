Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."
Foto: © photonews
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STVV keerde zonder punten terug uit Brugge, maar Frédéric De Meyer vond dat zijn ploeg veel meer verdiende. De Kanaries hielden lange tijd goed stand tegen Club Brugge en kregen zelf mogelijkheden om te scoren. Toch maakte vooral het verschil in individuele kwaliteit uiteindelijk de doorslag, met onder meer Nicolò Tresoldi als voorbeeld.

"Veertig minuten lang deden we het zelfs perfect", analyseerde De Meyer na de wedstrijd bij Het Nieuwsblad. STVV kreeg via Sissako en Sebaoui twee uitstekende kansen, maar verzuimde die af te maken. Club Brugge sloeg vervolgens toe met twee individuele acties vlak voor de rust.

"Zet Forbs en Tresoldi bij ons en wij winnen"

De Meyer wees daarbij nadrukkelijk naar de aanvallende weelde van de Bruggelingen. "Brugge reageerde met twee sterke individuele acties via Forbs en een spits van 50 miljoen. Tja, zij hebben voorin zo veel kwaliteit", klonk het. Vooral de vergelijking met de eigen selectie maakte zijn punt duidelijk.

"Zet het duo Forbs-Tresoldi bij ons in de ploeg vandaag en wij winnen deze match", stelde de STVV-coach. De opmerking onderstreept hoe groot hij het verschil in offensieve slagkracht tussen beide teams inschat. Volgens De Meyer deed STVV lange tijd voldoende om mee te kunnen, maar werd het afgestraft voor fouten op cruciale momenten.

Bij de Brugse doelpunten ging zijn ploeg volgens hem zelf niet vrijuit. Sebaoui liet Sabbe lopen bij de 1-0, terwijl Taniguchi bij de tweede treffer de bal verkeerd inspeelde. "Die zaken worden afgestraft door een ploeg van dit niveau. Als wij tegen zulke teams ook punten willen pakken, moet dat eruit en moeten we ons niveau nog opkrikken."

De Meyer woedend na incident met Vanwesemael

STVV bleef na de rust geloven in een resultaat. Na de 2-1 kwamen er opnieuw kansen en De Meyer bracht met enkele wissels extra energie in de ploeg. De aansluitingstreffer van Taniguchi viel uiteindelijk te laat om nog een punt uit de brand te slepen.

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Na het laatste fluitsignaal was er bovendien nog commotie rond Robert-Jan Vanwesemael en Club Brugge-speler Diakhon. De Meyer nam het op voor zijn speler en sprak van provocatie. "Diakhon reageerde met pure provocatie. In mijn ogen moet zulke provocatie bestraft worden. Nu kwam de immer sportieve Vanwesemael met de gevolgen. Zoiets kan niet, dat heb ik de ref na afloop ook gezegd."

De coach beseft tegelijk dat STVV dringend punten nodig heeft in de competitie. "We staan niet geklasseerd waar we willen staan, daar moet de volgende weken op Stayen iets aan gebeuren. We hebben een goeie periode achter de rug in beker en Europa, maar daar kopen we niets mee in de eigen competitie. Daar moet nu verandering in komen."

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