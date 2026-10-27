Plots grote zorgen rond Olivier Deman: Werder Bremen vreest voor stevige tegenvaller

Werder Bremen maakt een bijzonder sterke periode door in de Bundesliga, maar krijgt vlak voor de belangrijke bekerwedstrijd tegen Borussia Dortmund mogelijk een flinke tegenvaller te verwerken. Olivier Deman kampt met een blessure en dreigt de confrontatie van dinsdagavond te missen. Dat zou trainer Daniel Thioune voor een serieus probleem stellen.

De 26-jarige Belg stond zaterdag nog aan de aftrap tijdens de met 2-3 gewonnen wedstrijd tegen Mainz, maar bleef tijdens de rust in de kleedkamer. Aanvankelijk was niet duidelijk waarom Deman vervangen werd, maar Thioune bevestigde nadien dat zijn wissel niets met zijn prestaties te maken had. De voormalige speler van Cercle Brugge en Antwerp ondervond problemen aan zijn voet.

Thioune vreest voor afwezigheid van Deman

"Hij had problemen met de pees onder zijn voet. Die klachten waren geleidelijk erger geworden, waardoor hij de tweede helft niet meer kon spelen", verklaarde Thioune volgens het Duitse DeichStube. De trainer gaf ook meteen aan dat het bijzonder onzeker is of Deman tijdig hersteld raakt. "Het risico bestaat dat we hem tegen dinsdag niet opnieuw fit krijgen."

Een mogelijke afwezigheid zou bijzonder ongelegen komen voor Werder Bremen. Deman was de voorbije weken de enige beschikbare linksachter in de selectie. Als de Belg niet kan spelen, moet Thioune noodgedwongen zijn verdediging aanpassen.

Werder Bremen moet mogelijk stevig puzzelen

Deman is bovendien niet de enige speler over wie Thioune zich zorgen maakt. De trainer kondigde aan dat hij zijn elftal tegen Borussia Dortmund sowieso wil wijzigen. Ook Niclas Füllkrug en Mitchell Weiser komen mogelijk niet aan de aftrap, omdat de Duitse coach geen onnodige risico's wil nemen met hun fysieke paraatheid. "Ik wil en moet roteren. Er zullen enkele veranderingen komen, omdat niet iedereen om de drie dagen kan spelen", aldus Thioune.



Voor Werder Bremen staat dinsdagavond bijzonder veel op het spel. De club wil zich plaatsen voor de volgende ronde van de Duitse beker en put vertrouwen uit het recente competitieduel met Dortmund, dat op 2-2 eindigde. Toen maakte Füllkrug in de slotfase gelijk.