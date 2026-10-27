Vanhaezebrouck begrijpt niets van keuzes Vitor Bruno: "Een rare kronkel"

Hein Vanhaezebrouck is bijzonder kritisch voor Vitor Bruno na het puntenverlies van Anderlecht tegen AA Gent. Volgens de analist maakte de Portugese coach tactische keuzes die zijn ploeg kwetsbaar maakten. “Deze trainer is zoekende en dat zie je aan zijn beslissingen. Er is geen standvastigheid”, klinkt het scherp.

Vooral de hoge defensieve lijn van Anderlecht stoort Vanhaezebrouck. De Brusselaars gaven Gent volgens hem te veel ruimte om de diepte te zoeken. “Anderlecht gaf AA Gent met de paplepel in waar de ruimtes lagen”, stelt hij in Het Nieuwsblad. “Als die hoge druk afneemt, kom je in de problemen met die hoge defensie. Dan moet je de luciditeit hebben om je blok lager te laten zakken.”

Vanhaezebrouck begrijpt keuzes op het middenveld niet

Ook de invulling van het middenveld roept vragen op. Vanhaezebrouck begrijpt niet waarom Mario Stroeykens als verdedigende middenvelder werd uitgespeeld terwijl Marco Kana op de bank zat. “Waarom zet je Stroeykens op de zes als Marco Kana op de bank zit? Kana kan dat wél: het spel verdelen én ondertussen achterin bijspringen”, aldus de voormalige Gent-coach.

Daarnaast plaatst hij vraagtekens bij het gebruik van Llansana als nummer tien. “Llansana heeft niet de snelheid om die druk te zetten. Dan heb je vinnige gasten nodig.” Volgens Vanhaezebrouck was een wissel bij de rust logisch geweest, maar zou Bruno daarmee hebben moeten toegeven dat zijn oorspronkelijke keuze niet werkte.

“Anderlecht gaat dit niet plots rechttrekken”

Ook de samenstelling van de ploeg vindt Vanhaezebrouck onevenwichtig. Hij mist diepgang en had graag een ander type spits gezien. “Ik snap niet dat Anderlecht zoveel transfers doet, maar dat type niet haalt”, zegt hij over een grote, kopbalsterke aanvaller. Bovendien begrijpt hij niet waarom Bentayeb op de bank bleef als Anderlecht nog een doelpunt nodig had.



De conclusie van Vanhaezebrouck is hard. Hij ziet niet meteen hoe Bruno de situatie kan omkeren en verwacht dat de druk op de trainer zal toenemen. “Anderlecht gaat niet plots tien matchen na elkaar winnen, hè. Daarvoor is de ploeg niet goed genoeg.”