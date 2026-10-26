Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

Standard zit na vier opeenvolgende nederlagen opnieuw in een diepe crisis. Na de veelbelovende competitiestart staat de teller op 0 op 12, waardoor ook vragen rijzen over trainer Vincent Euvrard. Sporza-analist Peter Vandenbempt begrijpt die twijfels echter niet. Hij zou het bijzonder vreemd vinden als de coach nu al moet vertrekken.

Vandenbempt ziet geen reden voor ontslag

De analist was niet onder de indruk van Racing Genk, dat tegen tien Standard-spelers wel de overwinning pakte. Volgens hem mocht Genk, gezien de numerieke meerderheid en de individuele fouten bij de Rouches, meer laten zien.

Toch zag hij ook positieve elementen bij Standard, vooral in de manier waarop Euvrard na de rode kaart ingreep.

“De vragen bij de positie van Vincent Euvrard zijn voor mij te gek voor woorden”, stelde Vandenbempt bij Sporza. "Als je ziet hoe hij snel schakelt na de rode kaart door met 3 wissels een nieuw systeem te gaan spelen. Dat was in het begin heel goed."

Standard moet de fouten zelf aanpakken

Volgens Vandenbempt had Standard met meer efficiëntie zelfs een punt kunnen meenemen. Hij wees daarbij op de kansen die Ayensa en Nsimba niet benutten. Ook de terugkerende problemen bij stilstaande fases en individuele fouten blijven de ploeg achtervolgen.



De analist hoopt dan ook dat sportief directeur Marc Wilmots niet overhaast reageert. “Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is dan dat en zijn trainer gewoon laat voortwerken”, klonk het.