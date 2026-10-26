Na nieuwe afgang van Anderlecht komt Philippe Albert met opvallende uitspraak

Na de eerste zege van het seizoen in de Europa League kon Anderlecht zondagavond geen vervolg breien aan die opsteker. De Brusselaars gingen met zware 4-0-cijfers onderuit op het veld van KAA Gent. Philippe Albert nuanceert die uitslag, maar ziet tegelijk dezelfde problemen terugkeren bij paars-wit.

Na de uitschakeling in de Beker van België tegen Beerschot vorige week beleefde Anderlecht opnieuw een bijzonder pijnlijk weekend. Philippe Albert vindt wel dat de 4-0-nederlaag tegen KAA Gent een vertekend beeld geeft van het wedstrijdverloop.

"Wie de wedstrijd niet gezien heeft, zal denken dat Anderlecht volledig naast zijn schoenen liep, maar de score is ongelooflijk overdreven", vertelde Albert bij Sudinfo.

Gent straft ruimtes genadeloos af

Volgens de analist lag het verschil vooral in de efficiëntie van de Buffalo's. Gent hoefde volgens hem niet eens groots te voetballen om afstand te nemen van Anderlecht.

"Gent speelde geen geweldige wedstrijd, maar was bijzonder efficiënt. Het deed wat Gent doet: steunen op een sterke organisatie en profiteren van de ruimtes die de tegenstander weggeeft. Dat blijkt uit de drie doelpunten na evenveel omschakelingen", aldus Albert.

Hij verwees ook naar de uitblinkers bij de thuisploeg. "Dat Davy Roef, samen met Araujo - goed voor drie assists - een van de grote architecten van de Gentse overwinning was, zegt veel."



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Bekende pijnpunten bij paars-wit

Albert ziet bij Anderlecht vooral problemen die al sinds de competitiestart aanslepen. Paars-wit creëerde in Gent nochtans enkele grote kansen, maar kreeg de bal opnieuw niet in doel.

"Het Sporting kampt sinds het begin van het seizoen met dezelfde moeilijkheden. De ploeg vindt te moeilijk een opening, ook al kreeg ze in Gent meerdere grote kansen. Het is goed om op het middenveld spelers op te stellen die goed met de bal overweg kunnen, maar bij balverlies moeten zij ook verdedigende reflexen tonen en correct positie kiezen. Dat is niet het geval...", stelde Albert.

Druk programma voor Anderlecht

Anderlecht krijgt zaterdag een nieuwe kans op beterschap. Westerlo komt om 20.45 uur op bezoek in het Lotto Park. Daarna volgen een thuiswedstrijd tegen Salzburg in de Europa League op donderdag 5 november en een competitietopper op verplaatsing tegen Club Brugge op 8 november.