Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro
Word fan van Aston Villa! 57

Een voetbalfan uit Portsmouth heeft een weddenschap gewonnen die zijn leven flink kan veranderen. De 45-jarige supporter van Aston Villa zette amper 4 pond in op een combinatie van twaalf wedstrijden uit de Engelse lagere reeksen. Zijn voorspelling? In elke wedstrijd zouden er minstens twaalf hoekschoppen vallen. De potentiële uitbetaling bedroeg maar liefst 997.385 pond, omgerekend ruim 1,1 miljoen euro.

De kansen stonden vooraf bijzonder hoog: liefst 249.346 tegen één. Toch vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Aan de rust leek zijn gok nog helemaal de verkeerde kant op te gaan, met amper één hoekschop bij Reading tegen Barnsley en vier bij Cambridge tegen Plymouth. In de tweede helft volgden de stilstaande fases elkaar echter veel sneller op. Oxford tegen Bradford leverde bijvoorbeeld veertien hoekschoppen op, ondanks een doelpuntenloos gelijkspel.

“Ik moest mijn vrouw vragen of het bedrag wel klopte”

De winnaar besefte pas een halfuur na het laatste fluitsignaal dat hij een gigantisch bedrag had binnengehaald. “Het was emotioneel. Ik voelde me in het begin een beetje ziek terwijl ik controleerde of het wel echt was. Daarna drong de realiteit stilaan door”, vertelde hij bij Daily Mail. “Mijn vrouw was niet thuis toen ik het bedrag zag. Ik had haar nodig om te bevestigen hoeveel geld er op mijn rekening stond. Ik bleef maar vragen: ‘Dit klopt toch, hè?’”

De man was de dag begonnen met zijn zoon, met wie hij naar de vroege wedstrijd keek. “Ik ben een Aston Villa-fan en was met mijn zoon op stap om de vroege aftrap te bekijken. Dat zorgde meteen voor een mooie start van de dag. Daarna wandelden we naar huis en werden we door het slechte weer helemaal doorweekt. Toen ik mijn rekening controleerde, kon ik mijn ogen niet geloven.”

Hypotheek afbetalen en naar Villa Park

De winnaar en zijn vrienden plaatsen normaal elk weekend samen een combinatie voor de lol. Iedereen kiest dan een wedstrijd voor de groepschat. “Meestal kiezen we voor beide teams die scoren, maar ik speel graag op hoekschoppen”, legde hij uit. “Ik had nog 4 pond op mijn account en besloot daarmee zelf een combinatie te maken met wat meer hoekschoppen.” Zijn vrienden zullen mee profiteren van de winst: “Ik zal mijn maten zeker trakteren. Vanaf nu is het altijd mijn beurt!”


Met het geld heeft hij naar eigen zeggen bescheiden plannen. Hij wil zijn hypotheek afbetalen, een auto kopen en met zijn gezin een week naar de zon trekken. Ook hoopt hij vaker met zijn zoon naar wedstrijden van Aston Villa op Villa Park te kunnen gaan. Betfair-woordvoerder Sam Rosbottom reageerde tevreden: “We zijn absoluut verheugd voor deze speler uit Portsmouth en kunnen niet blijer zijn dat we zo’n groot bedrag mogen uitbetalen.”

1 reacties
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