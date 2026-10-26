Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

Cercle Brugge leek tegen Union eindelijk op weg naar een eerste overwinning, maar stortte na een voorsprong van 0-2 volledig in: 5-2. De zoveelste klap voor groen-zwart, dat met amper 3 op 27 en zonder overwinning onderaan bengelt. Voor trainer Lars Friis wordt de situatie bijzonder precair.

Na de aansluitingstreffer van Union miste Ngoura een grote kans op 1-3 en pakte Vanzeir rood. Met tien man ging Cercle helemaal kopje-onder. Friis zocht achteraf geen excuses. “Ik schaam mij tegenover onze fans en iedereen binnen Cercle”, gaf de Deen toe.

Friis heeft nauwelijks nog marge

De cijfers spreken boekdelen. In 2019 werd Fabien Mercadal bij Cercle al na 3 op 30 ontslagen. Friis zit met 3 op 27 dicht bij die grens en het is de vraag of hij zondag tegen Antwerp nog op de bank zit. Een nieuwe misstap kan zijn positie verder onder druk zetten.

De trainer had na afloop ook geen pasklare oplossing. Hij wil eerst de beelden analyseren om te begrijpen waarom zijn ploeg na een sterke start zo instortte. Vooral het laatste halfuur noemde hij onaanvaardbaar, omdat spelers hun opdrachten niet meer uitvoerden.

Opnieuw een trainerswissel?

Doelman Gaëtan Coucke, die Cercle meermaals overeind hield, benadrukte dat de ploeg de eerste 55 minuten goed speelde. Volgens hem is het vertrouwen in Friis niet verdwenen, maar moet er dringend intern worden gesproken om het tij te keren.



Cercle versleet de voorbije twee jaar al zes trainers. Een nieuwe wissel zou dus opnieuw vragen oproepen, maar de resultaten maken de situatie voor Friis bijzonder moeilijk. Zonder snelle ommekeer dreigt zijn avontuur bij groen-zwart vroegtijdig te eindigen.