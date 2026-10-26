Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

Matteo Dams keerde deze zomer na een passage in Saudi-Arabië terug naar België. Tegen STVV mocht de 22-jarige linksachter zondag voor het eerst invallen bij Club Brugge, al bleef zijn debuut beperkt tot één minuut.

Matteo Dams verruilde PSV Eindhoven in 2025 voor het Saoedische Al-Ahli, dat naar verluidt negen miljoen euro betaalde voor de Belgische verdediger. Ruim een jaar later keerde hij al terug naar Europa.

Club Brugge haalde de voormalige Belgische jeugdinternational tijdens de voorbije zomermercato voor vier miljoen euro naar Jan Breydel. Dams genoot een deel van zijn opleiding bij Antwerp, maar trok al in 2012 naar Eindhoven. Daar werkte hij de volgende tien jaar verder aan zijn ontwikkeling.

Dams krijgt eindelijk zijn eerste minuten bij Club Brugge

Toch moest de 22-jarige linksachter lang wachten op zijn eerste speelminuten in blauw-zwart. Dat viel op, want Club Brugge is actief op drie fronten en Ivan Leko moet zijn kern dus geregeld roteren.

In de pikorde op de linkerflank staat Dams voorlopig achter Joaquin Seys. De jonge Rode Duivel is dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde en blijft opvallend fit. Waar Seys in eerdere jaren al eens af te rekenen kreeg met fysieke ongemakken, speelt hij nu wedstrijd na wedstrijd uit.

Seys blijft wel de eerste keuze bij Club Brugge

Seys verzamelde daardoor 99 procent van de mogelijke speelminuten in de Jupiler Pro League. Dams stond tot zondag nog op nul. Toen Seys tijdens de eerste twee competitiewedstrijden in de slotfase naar de kant ging, koos Leko telkens voor Hugo Siquet.



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Tegen STVV veranderde dat beeld. Siquet was tien minuten eerder al op de rechterkant ingevallen voor Kyriani Sabbe, waarna Dams in de 89e minuut zijn eerste optreden voor Club Brugge kreeg. Veel tijd om zich te tonen had hij vanzelfsprekend niet, maar zijn debuut is wel gezet. De volgende stap is nu duidelijk: minuten verzamelen die verder reiken dan de absolute slotfase.