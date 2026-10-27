Gouden Bal Harry Kane raakt gevoelige snaar met boodschap aan Vincent Kompany vanuit Londen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Gouden Bal Harry Kane raakt gevoelige snaar met boodschap aan Vincent Kompany vanuit Londen
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 624

Harry Kane werd dinsdagavond de eerste Bayern München-speler sinds Karl-Heinz Rummenigge in 1981 die de Gouden Bal in de wacht sleepte. Een bijzondere bekroning in woelige tijden voor de Duitse topclub, en zeker ook voor trainer Vincent Kompany.

In een Londense zaal die uitpuilde van de sterren, nam Harry Kane uitgebreid de tijd om Bayern München te bedanken. De club bezorgde hem eindelijk de eerste prijzen uit zijn carrière en tilde hem naar een nieuw niveau: de Engelse spits klokt er af op liefst 156 doelpunten en 40 assists in 159 wedstrijden.

Toch reserveerde Kane ook enkele bijzonder warme woorden voor Vincent Kompany. De twee stonden in Engeland nog als tegenstanders op het veld tijdens duels tussen Manchester City en Tottenham. Sinds Kane de Spurs inruilde voor Bayern, hielp 'Vince the Prince' hem als trainer opnieuw grenzen te verleggen.

Kane draagt Gouden Bal op aan Kompany

Kompany was de coach onder wie Kane zijn eerste trofee als prof veroverde. Nu is hij ook de trainer tijdens de Gouden Bal van de aanvaller. De Bayern-ster richtte zich daarom rechtstreeks tot de Belgische coach, die momenteel in het ziekenhuis ligt.

"Dank je wel, Vinnie. Ik denk dat je nog altijd in het ziekenhuis bent, dus ik wens je een spoedig herstel toe. Ik hoop dat deze Gouden Bal je wat extra energie heeft gegeven. De manier waarop we trainen en waarop jij ons pusht om beter te worden...", verklaarde Kane.


Hij sloot af met een emotionele boodschap: "Sinds jij mijn coach bent, ben ik gegroeid als speler en als mens. Dit alles is dankzij jou." Kompany zal niet lang zijn opgebleven om zijn gezondheid en slaapritme te beschermen, maar zijn ochtend zal ongetwijfeld een gouden randje hebben gehad.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bayern München

Meer nieuws

🎥 Filip Joos zag getreiter van Diakhon voor rood Vanwesemael: "Dat is echt kleuterklas"

🎥 Filip Joos zag getreiter van Diakhon voor rood Vanwesemael: "Dat is echt kleuterklas"

13:20
🎥 Tifo KAA Gent loopt even fout - maar de toekomstige acties zijn verzekerd door recordbedrag

🎥 Tifo KAA Gent loopt even fout - maar de toekomstige acties zijn verzekerd door recordbedrag

13:00
UPDATE: KRC Genk beslist over Daan Heymans

UPDATE: KRC Genk beslist over Daan Heymans

12:40
11
Spaanse media trekken opvallende parallel na Ballon d’Or-winst Harry Kane: “Zelfpromotie heeft geen zin”

Spaanse media trekken opvallende parallel na Ballon d’Or-winst Harry Kane: “Zelfpromotie heeft geen zin”

11:20
2
Transferstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht? Beide clubs houden Portugese middenvelder in de gaten

Transferstrijd tussen Club Brugge en Anderlecht? Beide clubs houden Portugese middenvelder in de gaten

12:20
Ruud Vormer al onder druk: zijn avontuur verloopt moeizaam

Ruud Vormer al onder druk: zijn avontuur verloopt moeizaam

12:00
Kevin De Bruyne maakt het verschil bij Napoli, maar dreigt nu op de bank te belanden

Kevin De Bruyne maakt het verschil bij Napoli, maar dreigt nu op de bank te belanden

11:40
Igor De Camargo doet opmerkelijke onthulling over Standard: "Ik heb nergens spijt van"

Igor De Camargo doet opmerkelijke onthulling over Standard: "Ik heb nergens spijt van"

11:00
Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld

Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld

10:40
1
Beerschot ontdekt ontketende speler: “Hij voelt zich duidelijk gewaardeerd”

Beerschot ontdekt ontketende speler: “Hij voelt zich duidelijk gewaardeerd”

10:20
Grapje kost Mbappe fortuin: Chinezen kunnen er niet om lachen

Grapje kost Mbappe fortuin: Chinezen kunnen er niet om lachen

10:00
3
Live. Transfernieuws 27/10: iedereen wil Varela

Live. Transfernieuws 27/10: iedereen wil Varela

09:45
Bestuur Anderlecht legt dan toch druk op Vitor Bruno: zo kan hij zijn vel redden

Bestuur Anderlecht legt dan toch druk op Vitor Bruno: zo kan hij zijn vel redden

09:40
Vrouw van ploegmaat Mile Svilar doet boekje publiekelijk open: "Hij bedroog me zelfs met prostituees"

Vrouw van ploegmaat Mile Svilar doet boekje publiekelijk open: "Hij bedroog me zelfs met prostituees"

09:20
Mika Godts doet eindelijk iedereen bij PSG zwijgen: Franse pers draait massaal kar

Mika Godts doet eindelijk iedereen bij PSG zwijgen: Franse pers draait massaal kar

09:00
2
Standard hakt de knoop door over trainer Vincent Euvrard

Standard hakt de knoop door over trainer Vincent Euvrard

08:40
8
De cijfers geven Vitor Bruno gelijk: Anderlecht-coach doet beter dan alle opvolgers van Kompany

De cijfers geven Vitor Bruno gelijk: Anderlecht-coach doet beter dan alle opvolgers van Kompany

08:20
7
Engelse topclub wil in januari bod doen op Tresoldi: Club Brugge is zeker van zijn zaak

Engelse topclub wil in januari bod doen op Tresoldi: Club Brugge is zeker van zijn zaak

07:40
8
Vanhaezebrouck begrijpt niets van keuzes Vitor Bruno: "Een rare kronkel"

Vanhaezebrouck begrijpt niets van keuzes Vitor Bruno: "Een rare kronkel"

07:13
Plots grote zorgen rond Olivier Deman: Werder Bremen vreest voor stevige tegenvaller

Plots grote zorgen rond Olivier Deman: Werder Bremen vreest voor stevige tegenvaller

07:00
Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

21:00
1
🎥 Van bank naar hoofdrol: Mika Godts steelt de show bij PSG

🎥 Van bank naar hoofdrol: Mika Godts steelt de show bij PSG

22:47
Niet alleen de Gouden Bal telt: deze sterren pakten de andere grote prijzen

Niet alleen de Gouden Bal telt: deze sterren pakten de andere grote prijzen

22:43
1
Na nieuwe afgang van Anderlecht komt Philippe Albert met opvallende uitspraak

Na nieuwe afgang van Anderlecht komt Philippe Albert met opvallende uitspraak

22:29
3
Complete chaos bij Gouden Bal: plots drie winnaars aangekondigd en organisatie moet ingrijpen

Complete chaos bij Gouden Bal: plots drie winnaars aangekondigd en organisatie moet ingrijpen

21:49
Lukaku mag starten in Turkse topper en beleeft meteen een avond vol vuur

Lukaku mag starten in Turkse topper en beleeft meteen een avond vol vuur

21:45
Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

21:31
FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

21:15
Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

20:45
17
Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

20:30
1
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

20:15
Harry Kane wint Gouden Bal en heeft meteen boodschap voor Vincent Kompany

Harry Kane wint Gouden Bal en heeft meteen boodschap voor Vincent Kompany

00:01
RC Lens neemt grote beslissing na incidenten op Club Brugge

RC Lens neemt grote beslissing na incidenten op Club Brugge

20:00
3
Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

17:40
Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

19:40
8
Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

19:24
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Svédél Svédél over 🎥 Filip Joos zag getreiter van Diakhon voor rood Vanwesemael: "Dat is echt kleuterklas" cartman_96 cartman_96 over Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Grapje kost Mbappe fortuin: Chinezen kunnen er niet om lachen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Spaanse media trekken opvallende parallel na Ballon d’Or-winst Harry Kane: “Zelfpromotie heeft geen zin” Racibger24 Racibger24 over De cijfers geven Vitor Bruno gelijk: Anderlecht-coach doet beter dan alle opvolgers van Kompany Vital Verheyen Vital Verheyen over Absolute extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro komt alweer dichterbij voor Club Brugge stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Engelse topclub wil in januari bod doen op Tresoldi: Club Brugge is zeker van zijn zaak Vital Verheyen Vital Verheyen over Ivan Leko niet helemaal tevreden ondanks nieuwe zege van Club Brugge: "Die dingen moeten we uitpraten" dualismo dualismo over Ophef op jeugd-WK: Engeland weigert verder te spelen en stapt van het veld Vital Verheyen Vital Verheyen over Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved