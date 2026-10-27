De cijfers geven Vitor Bruno gelijk: Anderlecht-coach doet beter dan alle opvolgers van Kompany

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 7 reacties
De cijfers geven Vitor Bruno gelijk: Anderlecht-coach doet beter dan alle opvolgers van Kompany
Foto: © photonews
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Colin Coosemans noemde Vitor Bruno na de 4-0-nederlaag tegen AA Gent “misschien wel de beste trainer sinds het vertrek van Vincent Kompany”. Een opvallende uitspraak, zeker gezien de sportieve problemen van Anderlecht. Toch blijken de cijfers de kapitein op een bepaald vlak gelijk te geven.

Na negentien wedstrijden staat Bruno op een winstpercentage van 57,9 procent in alle competities. Hij haalt gemiddeld 1,84 punt per match. Dat is beter dan de cijfers van alle trainers die Anderlecht na Kompany onder hun hoede hadden.

Bruno klopt meerdere voorgangers op papier

Brian Riemer haalde een winstpercentage van 51,3 procent en gemiddeld 1,80 punt per wedstrijd. David Hubert kwam uit op 52,6 procent en 1,76 punt, terwijl Felice Mazzù, Besnik Hasi en Jérémy Taravel duidelijk lager scoorden, schrijft Sudinfo.

Ook in de competitie doet Bruno het statistisch behoorlijk. Hij verzamelde 16 punten op 27, goed voor 59,25 procent van de punten. Daarmee doet hij beter dan de meeste trainers die na Kompany op de bank zaten.

De cijfers vertellen niet het hele verhaal

Alleen Brian Riemer doet het in de competitie nog net iets beter, met 59,89 procent van de punten. Bovendien moet Bruno’s rapport voorzichtig worden beoordeeld: hij staat nog maar vier maanden aan het roer en zijn aantal wedstrijden blijft relatief beperkt.


De cijfers nemen de zorgen bij Anderlecht niet weg. De Brusselaars werden uitgeschakeld in de Beker van België en hebben zowel in de Jupiler Pro League als in Europa werk voor de boeg. Bruno mag dan statistisch beter presteren dan zijn meeste voorgangers, uiteindelijk zal vooral tellen of hij de ploeg opnieuw resultaten kan laten boeken.

7 reacties
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