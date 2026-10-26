Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

RSC Anderlecht ging met de billen bloot op bezoek bij KAA Gent: 4-0. En dus is de crisis terug van nooit echt weggeweest, ondanks een knappe zege in Polen in de Europa League. KAA Gent van zijn kant is dan weer de fiere leider. 25 op 27, daar kan je mee thuiskomen.

Tegen KAA Gent bleek andermaal dat Vitor Bruno bij momenten echt niet weet van welk hout nog pijlen maken. Elke wissel leek een paniekwissel tegen de Buffalo's en de nederlaag was dan ook zwaar. Peter Vandenbempt was dan ook zeer streng voor Anderlecht.

KAA Gent klopt na Club Brugge nu ook Anderlecht

Maar we moeten toch ook durven zien dat KAA Gent ondertussen wél alle redenen tot juichen heeft. En dat het zeker niet alleen geluk of meeval is. "Het lag een beetje op de maag van Rik De Mil, al heeft niemand durven beweren dat het alleen maar geluk is."

"Anderlecht rolde de rode loper uit. Maar: de aanpak van Gent werkte perfect: goed in blok, wat lager op het veld en de bal aan Anderlecht gelaten en goed geprikt. Ze wisten hoe ze Anderlecht pijn moesten doen, met snelheid en diepgang en goed doorgesproken op het trainingsveld."

KAA Gent deed aan klantenbinding in eigen huis

"Gent heeft al veel lof gekregen. Ze deden in een vol stadion aan klantenbinding. Ze hebben het perfect uitgevoerd. Eerder wonnen ze ook al van Club Brugge. 25 op 27, ze zijn de terechte en mooie leider", klinkt het in Vandenbempt.

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"4-0 tegen Anderlecht is knap en ze staan al negen punten voor Anderlecht. Het is wat mij betreft nog te vroeg om van Gent een echte titelfavoriet te maken en naast Club Brugge en Union te plaatsen, maar het is meer dan enkel geluk."