Rik De Mil pleit voor realisme: "Eerst was het ongelooflijk, daarna veel geluk en een dipje en nu ..."

KAA Gent heeft in eigen huis vlotjes de maat genomen van RSC Anderlecht: 4-0. Daardoor staan de Buffalo's ook na negen speeldagen nog steeds aan de leiding in de Jupiler Pro League. Rik De Mil is dan ook een tevreden coach, na een moeilijke week. Al wil hij ook niet te hoog van de toren blazen en houdt hij dus de voetjes op de grond.

"Niet achterom kijken als leider? Dat is voor ons ook niet zo moeilijk", had Rik De Mil onder meer gezegd over de leidersplaats - ook in functie van wat Vitor Bruno van Anderlecht zei over het naar boven of naar beneden kijken.

"De doelstellingen waren en blijven dezelfde. De Conference League halen was een doelstelling en daarin zijn we geslaagd, de Beker is mislukt en in de competitie wilden we een Europees ticket, dus de top-4. Dat is het enige waar we week na week mee bezig zijn."

Rik De Mil blijft met de voetjes op de grond na leidersplaats KAA Gent

"Al de rest? De stand is plezant om naar te kijken en ik kijk er soms naar om eens te genieten, maar als je dat op een realistische manier doet is dat plezant", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie naar aanleiding van de zege tegen Anderlecht.

Toch wil hij vooral rustig blijven. Want de coach beseft dat het ook allemaal heel dicht bij elkaar ligt. En dat de teneur in het voetbal ook heel snel veranderen. "Een dikke week geleden stonden we na Zulte Waregem en Aarhus overal bovenaan … toen was KAA Gent ongelooflijk goed volgens iedereen."

Rik De Mil ziet nog werkpunten bij KAA Gent ondanks 4-0 tegen Anderlecht

Dan verloren we twee keer en was het plots dat we heel veel geluk hadden gehad en dat het allemaal meeviel voor ons - er werd ook al over een dipje gesproken. Maar als je naar het klassement kijkt, dan kan je niet van geluk spreken."



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Hij wilde wel toegeven dat Gent wat geluk heeft gehad om de League Phase van de Conference League te bereiken. "We doen het gewoon goed met veel jonge gasten, maar we moeten rustig blijven. Als trainer, als staff en als spelers moet je realistisch omgaan met de dingen, zowel positief als negatief. Want na deze 4-0 gaan ze weer zeggen dat het ongelooflijk is. Maar alles ligt dicht bij elkaar en ondanks de uitslag hebben we nog stappen te zetten, want we konden Anderlecht ook niet domineren in deze wedstrijd."