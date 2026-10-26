Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

RSC Anderlecht ging met de billen bloot op bezoek bij KAA Gent: 4-0. En dus is de crisis terug van nooit echt weggeweest, ondanks een knappe zege in Polen in de Europa League. Wat moet er gebeuren bij dit Anderlecht? Peter Vandenbempt is kritisch, coach Vitor Bruno ligt onder vuur.

Tegen KAA Gent bleek andermaal dat Vitor Bruno bij momenten echt niet weet van welk hout nog pijlen maken. Elke wissel leek een paniekwissel tegen de Buffalo's en ondanks niet eens zo'n slechte wedstrijd werd het wel 4-0 voor de thuisploeg.

Peter Vandenbempt is in zijn gelijknamige podcast zeer helder over de zaak: het was niet goed van RSC Anderlecht en ook coach Vitor Bruno heeft daarbij een probleem. "Anderlecht was zo vriendelijk om al zijn kansen te verkwanselen tegen Gent."

KAA Gent maakte RSC Anderlecht met 4-0 af

"De aanpak van Gent werkte perfect: wat lager op het veld en de bal aan Anderlecht gelaten en goed geprikt. Ze wisten hoe ze Anderlecht pijn moesten doen, met snelheid en diepgang en goed doorgesproken op het trainingsveld."

Voor Anderlecht was het de zwaarste nederlaag ooit in Gent: "Er is een tijd waarin de club in deze situatie over crisis zou spreken. Eind oktober negen punten achter de eerste? Dan stond het huis in lichterlaaie, maar dat is ook al heel lang geleden."

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"Zelfs naar de nieuwe standaard van Anderlecht is dit heel zorgwekkend. Ze speelden beter dan op Cercle Brugge en ze hadden kansen genoeg om de wedstrijd een andere richitng uit te sturen, maar het betaalde de rekening voor individuele fouten en naîeviteit."



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"Ze wandelden eindeloos traag aan de bal. Als je dan nog eens op de middenlijn gaat staan met niet de snelste verdedigers? Ze rolden de rode loper uit voor KAA Gent. De frustratie in het interview van Biancone was veelzeggend van een leidersfiguur."

Trainerswissel niet de oplossing, maar ...

"Het is voorbij vijf voor twaalf en een en ander moet toch eens in vraag gesteld worden. Het zou een slecht idee zijn om op dit moment van trainer te wisselen als je op zoek bent naar de stabiliteit die ze deze zomer predikten."

"Maar het is wel tijd dat Sibierski zijn trainer wat duidelijk gaat maken. Er moet gecorrigeerd worden. Het Anderlecht van Kompany was allesbehalve naïef. Ze vroegen om grote problemen. Alles omgooien moet misschien niet, maar je moet toch ook niet te gek doen. Als ze zo spelen bij Club Brugge, dan kan je dubbele cijfers krijgen ..." Zondag 8 november om 13.30 uur staat Club Brugge - Anderlecht op het programma ...