Engelse topclub wil in januari bod doen op Tresoldi: Club Brugge is zeker van zijn zaak

Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Blauw-zwart wil daar voorlopig echter niet van weten: Tresoldi is deze winter niet te koop, zelfs niet voor een monsterbedrag.

Met twaalf goals in alle competities en hattricks tegen Inter en STVV schiet zijn marktwaarde omhoog. In de zomer wees Club al een bod van 35 miljoen euro van AS Roma af. Ook Manchester United toonde interesse, maar de afspraak blijft dat Tresoldi minstens tot het einde van dit seizoen in Brugge blijft.

Arsenal meldt zich, maar Club houdt de deur dicht

Arsenal is niet de enige Europese topclub die Tresoldi volgt. Ook Bayern München, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa, Atlético Madrid, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen stuurden al scouts naar Jan Breydel. Barcelona zou eveneens belangstelling hebben. Officiële biedingen zijn er voorlopig niet, maar de interesse neemt toe.

Over zijn prijs circuleren bedragen van 40 tot 50 miljoen euro, terwijl een bod van 70 miljoen zelfs ter sprake komt. Toch maakt Club Brugge zich voorlopig niet druk, schrijft HLN. Binnen de club klinkt het dat er simpelweg geen prijs op Tresoldi staat en dat hij ook bij een astronomisch bod niet in januari mag vertrekken.

Club Brugge wil zijn droomtraject afmaken

Sportief wil Club de spits behouden voor de titelstrijd en de Champions League. Ook de samenwerking met Carlos Forbs speelt mee: samen waren de twee aanvallers dit seizoen al 22 keer beslissend. Bovendien gelooft Club dat nog zes maanden in Brugge Tresoldi alleen maar sterker kunnen maken.



Blauw-zwart hanteerde eerder een gelijkaardige strategie bij Christos Tzolis en Ardon Jashari. Beiden bleven tot de zomer, waarna Club opnieuw een transferrecord kon realiseren. Tresoldi lijkt niet aan te dringen op een vertrek, maar één vraag blijft: kan Club ook weerstaan aan een uitzonderlijk bod van een steenrijke eigenaar?